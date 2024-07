Qui és veritablement Donald Trump?

L’expresident i candidat Donald Trump, a qui les enquestes auguren com a futur president dels Estats Units, és realment un energumen fanfarró perdonavides, aquesta és la imatge més insistent i més transmesa per les televisions, tant la TVE1 com la TV3: l’individu enfurrunyat, indomable, el capriciós, que s’ha gloriejat de passar la vida fent tothora el que li ha donat la gana, un privilegi de la gent benestant, paradoxalment admirat pels obrers sense consciència de classe, atès que ells farien el mateix.

No és tant fer el lleó Trump com el pinten? És en realitat aquest subjecte electoral, aquesta imatge clavada a la seva persona, ben elaborada pels dissenyadors de la campanya, d’home geniüt i empipat, però eficaç i decisiu, de missatge enèrgic i clar, que diu pa, al pa i vi, al vi, o és la imatge divulgada pels mitjans progressistes, un individualista, narcisista megalomaníac, un histriònic tocat del bolet?

Als Estats Units amb feredat es descabdella el maremàgnum dels mítings i les altisonants desqualificacions fins i tot un atemptat contra un candidat i de moment l’únic asserenat, que tempera la duresa de Trump, li suavitza els exabruptes és J. D. Vance, el nou vicepresident que sense claudicar dels valors republicans ha introduït tolerància democràtica i és qui seduirà els votants blancs i la classe treballadora.

La nit del 27 de juny es va celebrar el primer debat per la presidència dels Estats Units entre Trump, avassallador i esquerp, contra un vacil·lant i fràgil Biden. Després de l’actuació acovardida i desastrosa de Joe Biden evitant embardissar-se amb un cos a cos, com exigia el guió, el van donar per rendit, per amortitzat; no va saber defensar-se i va atacar tan malament que míssils llançats contra Trump li explotaven a la mateixa cara.

La setmana passada el Partit Demòcrata va desistir de voler posar de president a la Casa Blanca a J. Biden, home trencadís i defallent; la nova candidata Kamala Harris podria aconseguir no la presidència, però una digna victòria i se situaria bé per als pròxims comicis el novembre del 2028.

En les últimes eleccions del 3 de novembre del 2020, Biden va obtenir 81 milions de vots, Trump 74, una diferència de 7 milions. Malgrat aquesta distància, Trump va fer el rebec del nen malcriat, no va reconèixer la derrota i s’esforçà el possible per mantenir la incertesa amb manifestacions violentes dels seus militants davant del Capitoli de Washington.

74 milions van votar a Trump, van creure que els havien robat les eleccions i encara ho pensen. Va ser un frau, una tupinada contra el seu líder. Ara que els té fidelitzats i que ho tenen tot a favor, si perden s’armarà un sagramental, excepte que abans del novembre en passi una de molt grossa.

Un servidor té la mateixa edat que D. Trump, 78 anys. Compartim alguns referents polítics. Ell ha percebut la realitat des d’un gratacel de Nova York, jo des d’un pis de la ciutat de Girona.

Hem vist desfer-se l’imperi comunista, el sorgiment de l’islamisme en el seu vessant terrorista, la presència de la Xina com una gran potència econòmica, el problema de la immigració i la sortida de la Gran Bretanya de la comunitat europea. Ambdós no hem vist esclatar i trencar-se el món en una tercera guerra mundial, malgrat que s’han viscut moments de pànic i temor; sí que hem observat com es provocaven guerres per interès econòmic o geoestratègic.

Umberto Eco el 1988, quan va presentar El pèndol de Foucault, un text ardu, poc llegible, que no va tenir el gran èxit que obtindria anys després Dan Brown amb El Codi da Vinci (2003), en una declaració va dir que el Pèndol era una metàfora del poder absolut. Segons Eco l’ésser humà mogut per una ambició desbordada i el desig d’eternitat, aspira a ser l’amo del món.

Així doncs, qualsevol capitost desitja sobresortir o que la història el presenti com aquell que va edificar l’imperi més gran. Eixamplar l’imperi com ho feien els faraons, els cèsars i els emperadors. Ho va intentar la URSS, el capitalisme de matriu anglosaxona, els islamistes fonamentalistes i encara hi insisteixen i la sibil·lina i enigmàtica Xina.

Trump vol agafar el ceptre del poder total i coronar-se. El gust fatu col·lectiu per l’estètica kitsch de Hollywood lliga amb l’èpica tronada i carrinclona de molts westerns, que han convertit a Trump en un cowboy de dibuixos animats: en Lucky Luke o un dels germans Dalton.

Ronald Reagan, el president republicà més admirat, venia del món cinematogràfic de films del Far West de l’oest d’indis i de pistolers. Per la seva popularitat, per ser l’actor més famós, el Partit Republicà va recórrer a John Wayne per a ser president el 1968. S’hi negà. No obstant el 1970 donà sempre suport al seu amic Ronald Reagan. Altres que es van declarar republicans van ser Walt Disney i Gary Cooper. Cert que el Partit Demòcrata té grans seguidors en el món del cinema, però cap ha arribat a president dels Estats Units.

El frustrat magnicidi va ser per a alguns una farsa, atès que creuen que la realitat no està escrita amb llenguatge matemàtic com creia Galileu, sinó cinematogràfic. Un 75% de la població americana pensa que Oswald, acusat d’haver assassinat a John F. Kennedy, fou un cap de turc. n

