No toqueu els nostres xerraires

L’anomenat Cercle Escèptic no ha estat prou escèptic com per preveure que les seves intencions d’impedir l’acte: Llibertat d’expressió i llibertat terapèutica, caps de cartell del qual eren Miguel Bosé i en Josep Pàmies, no fructificarien. I quin era el propòsit de l’acte? Donar dues notícies, una de dolenta i una altra de bona, la primera que els humans som conillets d’índies de companyies tecnològiques com Google, Microsoft i de societats obscures com el club Bilderberg, que amb l’excusa de la covid, fabricat amb IA per a l’ocasió, ens injecten una vacuna que no és una vacuna sinó un xip que ens transformarà en xais inofensius, i la bona, que ha aparegut un servidor de vostès amb el meu miracle mineral suplement (MMS) per salvar la humanitat de moltíssimes malalties i purificar-li el cervell. Cal recordar de passada que la MMS és una dilució de clorit de sodi, un lleixiu, però no el lleixiu típic que és l’hipoclorit sòdic, les dues substàncies s’utilitzen per a l’esterilització de superfícies, d’aquí la seva toxicitat.

Posar cinta americana als llavis d’en Pàmies i en Bosé crearia un problema, podríem esgotar les existències, vull dir que si el raser ha de ser el nombre de burrades dites per minut se’ns gira feina, compteu: polítics, periodistes, patums radiofòniques, tertulians, presidents de clubs de futbol, intel·lectuals, predicadors, clergues, imams, gurus de tota mena, publicistes ... Algú pot assegurar que les ximpleries i falsedats dites en un míting polític no superen a les pronunciades pel duet Pàmies barra Bosé en el seu acte? Tenim el cul tan adobat de les llufes que ens penja el nostre partit cada vegada que bada boca que ho considerem el més normal del món, són uns mentiders, però són els nostres mentiders, o per què no prohibir les religions amb el pretext que juguen amb la bona fe de la gent, o prohibir la publicitat perquè la publicitat o és enganyosa o no és publicitat.

En una recent sessió parlamentària Sílvia Orriols d’Aliança Catalana des de la tribuna d’oradors critica l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua, perquè restringeix l’aigua per regar o per abeurar el bestiar, en canvi les presons omplen les piscines perquè lladres, violadors i assassins, es puguin banyar. Josep Rull, el president de la Mesa, li crida l’atenció, li ve a dir que no són formes de dir el que diu, Orriols insisteix en la llibertat d’expressió i que com a parlamentària té milers de vots darrere..., personalment crec que Orriols no ha estat afortunada, contraposar la política de l’ACA que desconec amb les piscines dels centres penitenciaris resulta una contraposició que grinyola perquè és ideològicament forçada, com també grinyola per ideologia el «defecte de forma» que Rull esgrimeix per tallar la presidenta d’AC, hagués estat molt més instructiu per a tothom deixar-la continuar i a continuació permetre que els consellers al·ludits l’haguessin replicat.

Llibertat d’expressió és com els pets, els nostres són aromes de Montserrat mentre que els dels altres són una sentida fètida que hauria d’estar penada amb una condemna perpètua revisable, ho dic perquè si en una situació la dita que és pitjor el remei que la malaltia està feta a mida és en el terreny minat de la llibertat d’expressió, i un punt a favor que aquesta llibertat hauria de tenir barra lliure és la dèria de bona part de la població d’escoltar i creure’s la xerrameca dels seus xerraires preferits, com si ens volguessin dir que tenen dret a ser enganyats, que la vida és un camí que fa pujada com perquè un pesat els amargui el dia amb sermons sobre la veritat i l’autenticitat. n

