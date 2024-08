Concert econòmic solidari està bé. Està bé per Esquerra, que ha aconseguit una cosa molt millor que qualsevol altra que hagin aconseguit Junts/Convergència des del Pacte del Majestic, ara reivindicat pels republicans, que llavors tant el ridiculitzaren. Encara recordo aquell Carod babau cridant «mans netes, mans netes». I després David Madí, duent Artur Mas al notari per jurar que no tornaria a pactar amb el PP. És impressionant en quines mans ha estat el catalanisme i sempre que creus que no pot empitjorar, la història et desmenteix sense estalviar-te cap crueltat.

Bé, està bé el concert econòmic solidari, i està també bé pels socialistes, perquè la tercera paraula rebaixa les expectatives de les dues primeres i li dona un aire com de recital d’estiu a la fresca amb tot de músics que han vingut del Camerun a tocar la seva música eclèctica. Ara de debò: és un bon pacte? És clar que sí, sobretot perquè és un pacte.

És un pacte i la primera bona notícia és que a Catalunya hagi tornat el costum i la pràctica que persones que pensen diferent hagin estat capaces de seure i de parlar i d’arribar a acords raonables. Aquesta és la gran victòria de la civilització. Aquesta és la gran victòria d’un país que ha de deixar de viure amb l’ai al cor cada vegada que un emboscat fugit amenaça de saltar-se la Llei. És una molt bona notícia per a Catalunya que s’hagin entès Esquerra i els socialistes: és una bona notícia pels empresaris, és una bona notícia pels obrers, pels aturats, pels malalts, pels joves que podran tenir una Generalitat que funcioni i la confecció en marxa d’uns nous pressupostos. És una bona notícia també pels periodistes i per la ciutadania en general que ens estalviem unes noves eleccions, com si no n’haguéssin tingut prou amb les que hem tingut fins ara.

Per tot això espero que les bases d’Esquerra votin correctament divendres; i per tot això espero també que Esquerra aprengui a organitzar-se de manera diferent a partir d’ara i que no sigui necessari que tot un país hagi d’esperar el vot d’unes 8.700 persones en l’estabilitat política, moral i mental de les quals no hi tinc cap confiança, i no l’he de tenir perquè si la pogués tenir voldria dir que no serien militants d’Esquerra. Fer-se gran vol dir fer-se respectar. I per fer-te respectar has d’aprendre a prendre decisions sense amagar-te rere les faldilles de les consultes populars. Fer-te gran i fer-te un home respectable vol dir assumir el preu que has de pagar per defensar allò en què creus. I pagar-lo.

Ben segur que aquest acord té també els seus detractors. Però fixeu-vos quins són: persones a qui no els va bé la pau i el progrés perquè no saben què fer-ne. Palestins, Puigdemont. L’expresident busca entre els matolls del Teatre de la Verdura una sortida estrictament personal al seu petit problema. El president Puigdemont està en contra del concert econòmic després d’haver-lo reivindicat. La clau de la caixa. Recordaràs que ho deies, president. Jo ho recordo. Ara el president no vol un acord. Ni aquest ni cap altre. El president necessita que nosaltres vivint malament i que nosaltres estiguem incòmodes i tornem al conflicte i al tercer món d’una societat paralitzada perquè vol tornar a Espanya i no sap com; perquè la seva carrera política està acabada i vol fer-nos tornar a passar pel dolor d’aquests anys i veure si el malestar, la misèria i el caos li donen encara un bri d’oportunitat, d’ultimíssima oportunitat, per aferrar-se a la mentida immensa que és i representa un senyor que reclama legitimitat quan no ha guanyat mai ni una elecció al Parlament. Carles, ara de veritat: quantes vegades més t’hem de dir que no et volem, els catalans?

També Lluís Llach està en contra d’aquest pacte. Si acceptes que el Lluís Llach et digui com és que has de viure estàs completament perdut. Ni tan sols un militant d’Esquerra, i mira que és gros ser un militant d’Esquerra, mereix la dissort assegurada de viure segons els paràmetres polítics, mentals i econòmics del senyor Llach. Anirem a cada concert que faci, escoltarem les seves cançons amb la intacta devoció primera. Però no podem acceptar lliçons de vida ni de política d’un senyor que ha estat comunista i ha defensat les teories econòmiques i polítiques que més fam i mort han causat.

I quina és, a més a més, l’alternativa que el senyor Llach ens proposa? Tornar a la revolta permanent, quan si en tot aquest temps hem après alguna cosa és que els catalans no volen pagar el preu de la seva independència. Ni el de la independència ni cap altre preu que s’hi assembli. Jo vaig anar al Teatre de la Verdura dissabte passat. Jo hi era. Però érem tan pocs que el teatre ni el van obrir i ens van posar al back garden. El senyor Llach no hi era. Només hi havia persones grans i desfetes i sense segona residència. Els que estaven de vacances no les van interrompre per anar a veure l’anunci del senyor Puigdemont dient que tornava a Espanya. No siguem hipòcrites. Ens agrada tenir l’àlbum de cromos de la independència, però no estem interessats ni en la independència ni en les incomoditats de la independència, sobretot quan és l’estiu i tenim piscina. Que Lluís Llach no tingui absolutament res a més a fer a la vida que passar sis mesos a Porrera i sis mesos al Senegal fent el mec i el mec-mec no vol dir que tot un país hagi de posar-se de cap per avall per un propòsit que ha dit una i mil vegades que moltes gràcies però que no li cal.

Concert econòmic solidari. Molt bé, maco. Vosaltres aneu passant que jo aniré a comprar els gelats.