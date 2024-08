Gat escaldat de tot pacte es malfia

No sé què fer. Em crec el que explica ERC sobre l’acord amb el PSC per millorar el finançament de la Generalitat, i m’arrisco a patir un desengany, una altra de tantes doloroses decepcions? O no em crec res de res i m’enfonso en les aigües negres de la malfiança, amb el risc d’haver patit sense motiu si al final sona la flauta? Ser o no ser un gat escaldat, aquesta és la qüestió.

La música és excel·lent: Concert econòmic solidari. La inclusió del «solidari» és una precaució inútil, ja que s’orienta a tranquil·litzar una opinió espanyola que traurà les ungles de totes maneres, per simple imperatiu cultural. Home, ximples no ho són. Quan diuen que millorar el finançament de Catalunya perjudica la resta, tenen raó, perquè ells es vesteixen amb la llana que ens xolla l’esquilador del règim comú, i a parer seu mai no ens esquilen prou.

Però no manquen raons per al pessimisme, fins i tot si el PSC no surt a dir que ERC ho ha entès malament. Molts encara noten a les costelles la patacada de l’Estatut, que el 2005 va ser beneït amb brindis de cava al Parlament, el 2006 va ser retallat per les Corts i el 2010 va ser descafeïnat i emasculat pel Tribunal Constitucional. Consagrava el principi d’ordinalitat, se’n recorden?, i resulta que som al podi en contribució i a la cua en retribució. Proclamava una quota proporcional en les inversions estatals, se’n recorden?, i som els darrers en execució. El 2006 van pactar-lo PSC i CiU mentre ERC es malfiava; ara PSC i ERC pacten una mena de concert econòmic i és Junts qui es malfia.

Signar pactes ambiciosos a Catalunya no costa gaire. El problema és quan l’avió al País de les Meravelles fa escala a Madrid. L’acord reclama canvis notables en la legislació bàsica de l’Estat, i si amb l’Estatut van fer el que van fer, quan els amenacin els diners trauran l’artilleria. Però també és cert que el momentum del Congrés i el Constitucional obre una fràgil finestra d’oportunitat. Si volen aprofitar-la, cal que s’afanyin.