Rellegeixo un llibre que vaig llegir per primera vegada fa mil anys, quan jo no era jo. No, almenys, aquest d’ara. El meu cos ha canviat, les meves cèl·lules s’han renovat, la meva percepció del món i de les coses és diferent de la de llavors. Tot és nou, en fi, i no obstant no només guardo memòria d’aquell jo, sinó que forma part de mi, encara que no el reconegui com a meu. El llibre està molt subratllat, no sempre amb encert. Subratllava aquests textos per a mi o per a un altre o altres? No soc capaç de recordar per a qui subratllava aleshores. Ara subratllo per als meus morts. M’agradaria que els meus morts llegissin aquesta frase o aquesta altra. De vegades, quan llegeixo, imagino tots els meus difunts llegint per sobre de la meva espatlla. Per això destaco alguns passatges del llibre que tinc a les mans. Aquest va per a tu, pare; aquest altre per a tu, mama. I aquesta frase per a Facundo, un company d’estudis que es va suïcidar a segon de Filosofia dins del cotxe dels seus pares, un Seat 600 en què, amb una mànega, va reconduir a l’interior del vehicle els fums del tub d’escapament. Deia anomenar-se Facundo per Facundo Cabral, un cantant a qui els seus pares adoraven, però les dates no quadren. Facundo Cabral era més de la nostra època que de la dels nostres progenitors. Mai li ho vam retreure.

Allà on anava és que ja no llegeixo mai per a mi, llegeixo per als altres. Em medico també per als altres. Sense necessitat que em faci mal res, em prenc un ibuprofèn per calmar els dolors del món. Ja no em dolc jo, em dol el món. Als matins, prenc un cafè ben carregat perquè es desperti el món. Tinc la sensació que el món sencer dorm mentre succeeixen els horrors que travessen el telenotícies. És increïble que els locutors i les locutores (el genèric no sempre arriba) no s’arrenquin els cabells ni s’esgarrapin el rostre mentre donen les xifres dels morts aquí, dels ferits allà i dels famolencs acollits.

Canviem diverses vegades de cos al llarg dels anys perquè no hi cabem. El que és increïble és la permanència del jo en tots aquests cossos successius. El jo d’ara no és el jo de qui llegia fa anys aquest mateix llibre, però en guardo memòria de tots dos (del jo i del llibre). La vida és una novel·la de terror de Stephen King: està mal escrita, però fa molta por.