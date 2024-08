Primo Levi i els discursos d’odi

Al seu llibre de converses amb Ferdinando Camon al voltant del nazisme, Primo Levi explica la importància que tenia la comunicació per sobreviure a Auschwitz. Descriu el camp de concentració com una Torre de Babel en què es parlaven dotzenes de llengües i on la capacitat per superar les fronteres lingüístiques era tan vital que els presoners que parlaven alemany van sobreviure en una proporció deu vegades superior a aquells que no l’entenien. Levi diu que estant a Auschwitz, somiava que tornava a casa i explicava tot el que havia viscut a la família i als amics, però ningú no l’escoltava. I que quan finalment va aconseguir fer-ho, va sentir un gran alleujament. Reconeix també que el que el va unir tota la vida a la seva dona va ser que ella era capaç d’escoltar-lo més que els altres.

L’aïllament lingüístic és una cosa de la qual poques vegades parlem, de com necessitem comunicar-nos i que això pot salvar les nostres vides. Com l’escriptura té una funció terapèutica però també alliberadora perquè ens permet crear vincles amb altres éssers humans, encara que ignorem qui seran els destinataris de la nostra paraula. En saber que altres coneixen la nostra angoixa, la nostra desesperació o el nostre goig, tenim certesa que totes aquestes emocions existeixen. La comunicació permet crear empatia, vincles i també solidaritat, que és una cosa que Primo Levi diu que escassejava als camps de concentració on els presoners es veien els uns als altres com a enemics. Probablement perquè no podien entendre’s entre ells, perquè la comunicació i la solidaritat van de la mà.

Ens diuen que l’ascens de l’extrema dreta és degut a la irrupció d’internet i les xarxes socials que permeten propagar de manera massiva discursos d’odi basats en la desinformació i la por. Però potser seria més encertat afirmar que el fet que cada cop ens relacionem més a través de pantalles té com a conseqüència que aquestes idees es puguin expandir. Que el fet de no veure’ns, de no escoltar-nos, de no ser testimonis dels nostres moments d’angoixa o felicitat, ens impedeix de generar empatia i solidaritat i afavoreix la creació d’estereotips que són utilitzats per formacions polítiques sense escrúpols.

El començament de la nova legislatura a Catalunya ha estat marcat pels discursos de dues formacions d’extrema dreta que han centrat la major part de les seves intervencions a presentar les persones migrades, però sobretot els menors estrangers no acompanyats, com a éssers desproveïts d’humanitat. S’emboliquen en banderes diferents, però totes dues utilitzen l’acrònim menas per deshumanitzar infants i adolescents que migren sols, que recorren llargues distàncies exposats a perills i violència, buscant una oportunitat en una Europa que els necessita per fer front al relleu generacional.

Al seu llibre de converses, Primo Levi i Ferdinando Camon es pregunten també d’on va sortir la voluntat de mort que va permetre l’Holocaust. I Levi l’atribueix a la indiferència i la propaganda. La indiferència de la major part del poble alemany que va optar per no fer res per assabentar-se del que estava passant als camps de concentració. I la propaganda, que va posar en mans d’un tirà una arma com la comunicació de masses que aconsegueix que una mentida repetida mil vegades es converteixi en veritat.

Les seves paraules ressonen més actuals que mai. També els seus records sobre el camp de concentració i com el fet d’haver viatjat durant cinc dies amuntegat en un vagó de mercaderies va ser, sobretot, el que li va desencadenar records traumàtics fins al final de la seva vida. Vagons on no hi havia lloc per moure’s ni respirar, on faltava l’aigua i morien persones a mesura que el viatge avançava. Una descripció que ens recorda massa als relats de les persones migrants que arriben a les nostres costes i que ara acusem de tota mena de mals, també, com ha fet Feijóo, de no deixar-nos sortir tranquil·lament al carrer.