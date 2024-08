Millor pisos al parc que el Trueta a Salt

L’oposició veïnal a la construcció de 347 pisos a l’actual parc Jordi Vilamitjana amenaça de convertir-se en un nou obstacle per al projecte del nou Trueta i del futur Campus de Salut. És a dir, en un nou endarreriment. I ja en van... Tants que la remodelació del Clínic de Barcelona ja treu la poteta per darrere la porta per acabar-se situant en el primer lloc de la llista de prioritats i deixar el Trueta dormint la llarga migdiada dels projectes que s’estanquen en una via morta. Un possible (nou) endarreriment que neix del mateix pecat original: la poca visió d’àrea urbana, de país i de servei a les persones dels polítics de casa nostra. De la mateixa manera que, durant anys, el nou Trueta mandrejava pels revolts del debat sobre si s’havia de fer a Salt o a Domeny. Ara, el projecte es va entrebancant en els sots d’un camí tan tortuós com és l’intent de fer el Campus de Salut al costat del Santa Caterina, però posant, no sigui dit, un trosset dins del terme municipal del Girona. Una solució de política de curta volada- allò de poder dir «hem aconseguit que el Trueta no hagi marxat de Girona»- que ha acabat comportant el ja conegut embolic i estira i arronsa amb els propietaris del Mas Bellsolà i el Mas Sureda.

Sense acord amb els propietaris dels terrenys, el més sensat hauria estat ubicar el Campus de Salut una mica més enllà. El problema, però, és que «aquest una mica més enllà» era fer-lo tot a Salt. I, en lloc d’haver-ho solucionat fa anys, es va mantenir la tossuderia de fer-ne una part a Girona embolicant la troca fins a arribar a aquesta «solució» de la permuta i els 347 pisos al parc. I aquí tornem al pecat original. La poca visió política de qui, tot i predicar sobre àrea urbana, no ha entès que en els grans temes Girona, Salt, Sarrià, Fornells, Vilablareix, Quart o Sant Gregori haurien de remar tots en la mateixa direcció. La poca visió de país per entendre el nou Campus de Salut va molt més enllà d’una ciutat i d’un govern municipal. La poca visió de servei públic per entendre que la gent necessita bons centre mèdics amb independència de si l’adreça de l’entrada pertany a un codi postal o a un altre.