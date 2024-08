Segona romança de l’exili

Molta gent em pregunta qui tornarà abans de l’exili, si el Vivales o jo. La meva intenció és romandre exiliat fins que el cos, és a dir, la cartera, aguanti, i aquí haig de reconèixer que el meu rival surt amb avantatge, ja que jo no gaudeixo de caixes de resistència ni de donacions anònimes. El meu és un exili proletari, me’l pago jo. TV3 espera que sigui el Vivales qui torni abans, a veure si amb sort és arrestat només de trepitjar Espanya. Retransmetre en directe la detenció seria una fita televisiva, ja estic veient-ne la imatge, escortat per dos guàrdies civils i amb el braç en cabestrell, com el Lute, el fugat que el va precedir, si bé aquest finalment es va reinserir a la societat i mai va amenaçar de tornar-ho a fer. Cosa que demostra que hi ha fugats més honrats que d’altres.

Viure en l’exili no suposa deixar d’estar informat. No m’impedeix estar al dia ni tan sols la confirmació diària, a la platja, que la part inferior dels vestits de bany femenins cada estiu està més pròxima a la desaparició. No és fàcil, però alguna vegada aconsegueixo apartar la vista de tanta natja al sol i fixar-la en el televisor del xiringuito on abeuro. Fou així que, veient en la pantalla a un paio corrent i portant una torxa, em vaig assabentar que enguany se celebra l’Olimpíada de París (els puristes el anomenen Jocs Olímpics però jo em refio més de Mortadelo i Filemón, els quals, preguntats pel Súper si sabien el que era una Olimpíada, per a enviar-los-hi a cometre les destrosses habituals, van respondre que per descomptat, i seguidament li van cantar el jingle «O limpiada con bayeta o limpiada con estropajo, relucirá su cazuela con detergente cascajo»).

A tothom li encanta la ridícula cerimònia de la torxa portada des de Grècia, i poca gent sap que qui la van idear van ser els nazis, en l’Olimpíada de 1936, quan van fer que 3.422 rellevistes portessin el foc des d’Olímpia a Berlín. Els nazis volien així relacionar la raça ària amb els antics grecs i, des de llavors, tots els altres països olímpics han fet el mateix, no sé si per aris o per idiotes. A més, els nazis eren molt amics de les celebracions amb torxes, com anys després ho serien també els llacistes catalans. Una celebració nocturna amb un munt de torxes portades per fanàtics té la virtut de semblar cosa seriosa encara que el motiu sigui ridícul, i a més, arribat el cas, sempre es pot aprofitar la teia per a cremar la casa o el comerç d’algun desafecte al règim o d’algú que no sigui de raça pura, ària o catalana, tant li fa.

Des del xiringuito, cervesa en mà, observo també la xarxa de voleibol que hi ha a la platja, cosa que em remet de nou a l’Olimpíada. Un tal Van de Velde, jugador holandès de vòlei platja, va ser condemnat a Anglaterra per abusar d’una noia de 12 anys quan ell en tenia 18. Fa d’això deu anys. El noi va purgar presó, va tornar al seu país, s’ha mostrat penedit del que va fer, ha format una família i s’ha classificat per a París 2024. Doncs bé, l’home és rebut amb esbroncades cada vegada que surt a la pista. Un pensava que l’objectiu de la presó era rehabilitar els delinqüents, i resulta que quan algun ho aconsegueix, se l’increpa a la menor ocasió. Un, que és un il·lús, creu que a qui ha aconseguit refer la seva vida d’aquesta manera se l’hauria d’aplaudir fins que ens sagnessin les mans, però segons sembla, el que demanen els temps actuals és insultar-lo, prohibir-li que competeixi, impedir que treballi, fins i tot evitar que mengi, si n’hi hagués la possibilitat.

Mentre això passa, el meu company d’exili prepara des de Waterloo, amb la imprescindible col·laboració de TV3, el seu retorn triomfal. El Vivales no ha complert pena, gràcies a les necessitats polítiques de Sánchez -potser necessitats fisiològiques, es diria que aquest home necessita més el poder que anar de cos cada dia- ni ha mostrat cap penediment per la violació que també va cometre, en el seu cas de les lleis més importants del país. Serà que hi ha una justícia per a Van de Velde i una altra per als que van de groc.