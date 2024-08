Solterones

El sol crema com ferro roent, tot i que són quarts de deu del matí. La Victòria està esterrossada a la tovallola absorbint els rajos que li cauen al damunt, i jo em concentro a intentar que ni un dit surti de l’ombra que projecta el para-sol. Hem hagut de caminar una mica per arribar a aquesta platja recollida, envoltada de pins i roques, però ha valgut la pena. Hi ha molta poca gent, i només sentim les onades i les cigales.

Ens hem banyat en l’aigua transparent (m’encantaria dir «i freda», però no ho estava gens ni mica, de freda) i ens hem assegut a la vora del mar, i mentre les ones van i venen, sento alguna cosa que diria que és felicitat. La Victòria sembla que també ho sent, perquè sospira i somriu. «No cal anar gaire lluny per trobar un paradís», diu, amb els ulls closos. Tot i que sé que no em veu, assenteixo amb el cap. «Mhm», li confirmo, per si de cas no ha intuït el meu gest. Al cap d’una mica, ella torna a la seva tovallola i agafa un llibre. Jo, sota l’ombrel·la, m’endinso en La ciutat i les seves muralles incertes.

«Vull banyar-me jaaaaa!». El xiscle agut ens torna a la realitat. No ens n’hem adonat, però ha anat arribant més gent a la platja. Evidentment, el crit ve d’un nucli familiar: veig un home i una dona joves amb dos nens d’entre sis i vuit anys (diria, perquè soc molt dolenta calculant edats). El més gran és el que exigeix a crits banyar-se. Els que suposo que són el pare i la mare parlen amb ell però no sento què diuen per què no alcen la veu al nivell del fill. La dona, mentrestant, impregna crema solar per tot el cos de l’altre nen, mentre l’home treu ulleres d’aigua i peus d’ànec i flotadors d’una bossa. El nen interromp els pares: «Que m’és igual! Vull banyar-me i ja està!», i s’encamina cap a l’aigua. Ella fa un gest amb les espatlles com si es rendís. Ell arreplega uns maneguets i corre rere el nen, li col·loca els inflables als braços malgrat la seva resistència i es queda mirant com el seu fill es remulla. Al cap de res, l’altre nen també és a l’aigua, i quan els dos alhora reclamen al papa i a la mama que es banyin, el papa i la mama es banyen.

La Victòria es fa un espai sobre el meu pareo. «No em penedeixo gens de no haver tingut fills». Torno a mostrar-li el meu acord assentint. «I això que no teníem cap model que ens servís de referent», afegeix ella. La miro: què vols dir? «Pensa-hi: quan érem petites, coneixíem gaires dones que no fossin mares?» Faig una recerca mental. Té raó: les úniques que se m’ocorren són les monges del col·legi, una dona que no s’havia casat i que cuidava els pares -era la solterona, la que s’havia quedat per vestir sants-, o una casada que ves a saber per quina raó no havia tingut fills i a la que els veïns del barri miraven amb pena. En aquell moment, tot ens empenyia cap allà mateix: a casar-nos i formar una família.

Ara ja som unes quantes que no hem fet aquest camí, diu la Victòria. «O sigui que som referents per a les més joves que no vulguin ser mares», constato. «Exacte», confirma ella, mentre treu un parell de cerveses de la nevereta que portem. «Per nosaltres», dic. «I per les solterones que ens van precedir».