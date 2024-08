En estat d’alerta permanent

Ara que molts estem de vacances, que podríem relaxar-nos i desconnectar d’aquest món hostil, van i apareixen les notícies sobre la temuda caravel·la portuguesa. Que l’han vist en una costa o una altra, que s’han tancat platges per la seva presència i que la seva picada pot ser letal. No nego la seva perillositat, però tampoc nego que, després de llegir i escoltar tots els seus riscos, començo a percebre que anar a la platja amb el meu para-sol és esport extrem.

Mai vaig pensar que alertaria el meu entorn amb un: «Aneu amb compte amb les vespes asiàtiques!». Encara que, com no fer-ho quan t’assabentes que són una barreja d’insecte i diable de Tasmània? Per obra i gràcia d’algun algorisme descontrolat, he rebut desenes d’històries sobre persones a punt de morir per un atac d’aquesta bestiola depredadora. Informació suficient per patir una crisi relacional amb la natura. Un altre punt més per a l’estat d’alerta.

Val la pena reflexionar sobre la quantitat d’amenaces que rebem diàriament. Moltes, malgrat ser reals però improbables, fan efecte i afecten el nostre benestar. Sembla que no són suficients les pressions internes, com ara pagar la hipoteca o mantenir una bona salut, i tampoc els condicionants externs, com ara les guerres aquí i allà o el problema de l’accés a l’habitatge. Ara també proliferen aquestes notícies anecdòtiques i intimidatòries, que són una pedra a la sabata de la nostra serenitat. Caravel·la portuguesa, vespa asiàtica i picades de paparres (èssers repugnants on n’hi hagi, per cert). Algú suggeria l’altre dia a la ràdio que intentéssim no anar pel camp entre els mesos d’abril i setembre. Abans de la reclusió, podríem optar per la precaució i tots tan panxos. O això crec jo.

Em creuo amb una veïna octogenària del meu carrer a les set del matí. Ella es treu la son a l’aire lliure i jo me’n vaig a treballar. Amb una humitat del 80%, passeja amb màscara posada i les ulleres entelades. M’explica que els fills l’obliguen a protegir-se per l’alta incidència de Covid. «Els constipats clàssics han desaparegut, ara només hi ha coronavirus», m’informa. «He de caminar a primera hora perquè els cops de calor s’acarnissen amb els grans», i em diu que, després del seu passeig, es reclou i no torna a sortir de casa. Viure amb por constant és viure molt malament.

Arranquem les vacances i ja hem llegit sobre la depressió postvacacional, l’increment dels divorcis i els problemes relacionals que sorgeixen entre amics o família durant les setmanes, eternes per a alguns, de descans. La mare més responsable del grup de mares del col·legi ja m’ha enviat un article amb recomanacions perquè els nostres fills no comencin el curs sent uns desgraciats. La importància de mantenir horaris racionals, la necessitat de fer reforç acadèmic, que practiquin esports aquàtics o la recomanació que vagin a algun internat a reciclar el seu anglès. Esborro els consells només llegir-los, però ja han complert la seva funció d’incomodar. I jo, que sempre he estat una defensora que no fer res està infravalorat, miro els meus fills dormir feliços al sofà i em pregunto si ho estaré fent bé. L’alerta permanent és la convidada no desitjada.