La Girona del ciment cupaire

La Girona cupaire ens està quedant molt eixerida. No només són capaços de causar perplexitat a un membre de la seva candidatura electoral, el president de Mou-te en Bici, Xavier Corominas, no deixant entrar bicicletes al barri vell, però sí furgonetes, sinó que els plens municipals van pel camí de batre el rècord Guinness de protestes. A cada sessió, apareix algun col·lectiu ciutadà queixant-se dels desficacis municipals. Dilluns passat van ser famílies de Germans Sàbat i veïns de Montilivi, cosa que ha enfurismat als «demòcrates» de la CUP. Als reis de la desobediència, els que tenen com a líder Lluc Salellas, una persona que fa una setmana celebrava l’amnistia per a quatre encausats que havien provocat greus disturbis a l’estació de l’AVE de Girona, els molesta una protesta pacífica que no causa danys ni perjudicis a tercers, com va quedar demostrat amb el tuit que va escriure l’endemà del ple el regidor Sergi Font en un to imperatiu: «En cap cas permetrem que el ple de Girona es converteixi en el congrés espanyol on les faltes de respecte cap a la institució són permanents. Ahir el PSC ho va intentar, instrumentalitzant matusserament unes reivindicacions veïnals. Insults i amenaces no». Un regidor de la CUP criticant les «faltes de respecte»! Que Sergi Font sigui el regidor d’Atenció a la Ciutadania és un oxímoron.

Ja no és allò Tomasi di Lampedusa de «canviar-ho tot perquè res canviï», és que el canvi que havia proclamat la CUP ha portat la ciutat a pitjor. No és cap sorpresa. Un partit que facilita que un reaccionari com Quim Torra presideixi la Generalitat o que vota sempre al costat de Junts (l’últim exemple, l’elecció de Josep Rull com a president del Parlament) pot ser moltes coses, però mai un partit d’esquerres. Per això, més enllà de l’ultranacionalisme que professen, els seus programes electorals són pura retòrica. Com el que van presentar per concórrer a les passades eleccions municipals quan llegim que «cal fer de Girona una ciutat respectuosa amb el seu entorn natural (...) Més salut ambiental i més espais naturals signifiquen més salut humana i millor qualitat de vida arreu i a tots els barris». També subratllava com a objectiu estratègic la voluntat de «convertir Girona en un model nacional en conservació de la natura (...) Assolir una mena de gestió dels parcs urbans encaminada a la millora de la biodiversitat». Després del primer any al capdavant de l’Ajuntament, la realitat és ben diferent. Com explicava Josep Coll en un excel·lent reportatge publicat diumenge passat en aquest diari, tres zones verdes de la ciutat estan en perill de convertir-se en uns espais de plens de ciment.

No és només, amb perdó, que l’alcalde s’hagi abaixat els pantalons davant el president de la Diputació acceptant i avalant la construcció d’un edifici d’oficines en un espai verd de Montilivi i que hagi sigut incapaç de rectificar l’acord que van prendre els seus socis a l’anterior mandat, sinó que l’equip de govern que havia de transformar la ciutat pretén construir un CAP en una zona verda de Domeny (els veïns diuen que han presentat catorze ubicacions alternatives) i una zona residencial amb 347 habitatges al parc Jordi Vilamitjana, al barri de Can Gibert, també amb l’oposició frontal dels veïns. Tantes lliçons de democràcia que donava la CUP des dels bancs de l’oposició! «Si vostès es carreguen un parc per a construir 347 habitatges és molt difícil entendre que es volen revitalitzar els barris de Santa Eugènia i Can Gibert», escrivia Eduard Herrero, conegut i respectat activista veïnal, diumenge passat en aquest diari. Per descomptat que no em correspon a mi, però si s’acaba executant aquest pla urbanístic de la CUP de Lluc Salellas, si jo fos de la família de l’estimat Jordi Vilamitjana demanaria que retiressin el seu nom d’aquest espai per posar-lo en un altre lloc més apropiat a la seva persona i la seva manera de pensar que en un espai de ciment al qual s’oposen els veïns.

Sembla que el vent s’ha endut, entre molts altres, el número 29 dels 64 grans projectes que va anunciar el tripartit independentista de Girona per aquest mandat i que consistia a «crear una mesa amb entitats veïnals per fer una proposta consensuada sobre la seva representativitat en les institucions municipals i estudiar nous models de participació». Ja ho veuen, de participació res, a la Girona de Salellas tot es fa a cop de decret, i que ningú gosi protestar davant l’autoritat, com ha advertit el regidor Sergi Font.