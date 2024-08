Idees per millorar la Democràcia

Una àmplia anàlisi històrica porta a la conclusió que la forma d’organització social i política sempre evoluciona i no hi haurà cap configuració del poder que sigui eterna. Així, l’organització social i política de l’antiga Grècia no era igual a la de l’Imperi Romà, ni coincident amb les idees de l’Estat Absolut, ni aquestes últimes no tenien res a veure amb com es van configurar les institucions després de les revolucions liberals fins que, finalment, va aparèixer la idea de l’actual «Estat Social i Democràtic de Dret». Seguint aquest raonament, es podria concloure que la manera com s’entén i organitza el Poder actualment passarà, i apareixeran noves idees, estructures, regulacions i relacions socials.

Qui sap si allò que entenem avui per Democràcia serà estudiat en els futurs llibres d’Història com una etapa obsoleta, caduca i acabada, de la mateixa manera que els nostres joves estudien ara l’època del feudalisme. A saber com se’ns jutjarà. Però, si assumim que tot això passarà o, si més no, evolucionarà, potser podríem analitzar alguns canvis per orientar aquesta transformació en millora, aprenent dels errors i orientant el rumb en una altra direcció.

Es diu que la Democràcia està en crisi, que les pugnes polítiques resulten cada cop més polaritzades, que la tendència sembla dirigir-se cap als extremismes, que el descontentament en els votants els fa cercar propostes cada cop més antisistema, que bona part dels problemes reals (accés a l’habitatge, llistes d’espera a sanitat, precarietat laboral, immigració...) no només no se solucionen, sinó que s’agreugen. Cada vegada amb més freqüència sorgeixen candidats els programes dels quals es redacten sobre la base d’anar contra l’establishment, entès aquest concepte (establishment) com a grup de persones que té el poder i la seva forma d’exercir-lo.

Per això, des d’alguns sectors acadèmics, filosòfics i científics, s’estan llançant idees per reinventar-se o acceptar-lo, a la llarga, fatal desenllaç de la nostra forma de vida. Vet aquí alguna de les propostes. Curiosament, l’anàlisi de cadascuna suposa més que un canvi radical, un retorn a l’origen. Es parteix que el problema es troba en la degradació de la separació de poders, en la involució produïda per la concentració de poder als Executius i en la desnaturalització de la Democràcia pel que fa al poder de decisió del votant i del ciutadà. Si això és així, més que un canvi, es tracta d’una tornada a les idees més clàssiques sorgides a l’origen del Constitucionalisme:

1. Atorgar més poder al votant i al ciutadà, i treure’l als partits polítics. Ara mateix, la persona electa (diputat, senador, etc.) considera que deu més el seu lloc al partit que el col·loca a les llistes que al ciutadà que el vota. Per això, es proposa la implantació de llistes obertes i no bloquejades, de manera que es reforci la connexió del votant amb el seu representant i es debiliti la relació entre el representant i el partit a què pertany. Fins i tot en alguns casos, se suggereix la implantació de districtes on s’esculli un únic representant, i es poden presentar diverses persones d’una mateixa ideologia o partit perquè l’elector el designi directament.

2. Incentivar la participació ciutadana directa. Potenciar els referèndums, a l’estil suís, la iniciativa legislativa popular, i fins i tot la implantació de preguntes directes dels ciutadans als membres de l’Executiu i als seus representants parlamentaris, eliminant les vergonyoses «sessions de control al Govern» actuals (que s’han convertit en una baralla de pati de col·legi), de manera que els membres del Govern esmentat expliquin a la ciutadania les seves decisions, o que els parlamentaris expliquin als seus electors el sentit dels seus vots a les Assemblees Legislatives.

3. Implantar mecanismes de censura dels votants envers els seus representants. Ara mateix, s’accepta la moció de censura del Parlament al Govern. Es tractaria d’implantar una moció de censura dels votants d’una circumscripció o districte electoral a un representant concret, si entenen que no els està representant correctament o no està votant al Parlament d’acord amb el programa o les promeses electorals.

4. Revertir el nombre de càrrecs elegits pels partits polítics. La seva incapacitat per triar els membres del Consell General del Poder Judicial o els del Tribunal Constitucional s’ha demostrat clara i manifesta. Hem suportat més de cinc anys amb el mandat dels membres del CGPJ caducat i més de dos anys amb un magistrat menys al Constitucional. Tant els enfrontaments i les estratègies partidistes com la tendència cada cop menys dissimulada de nomenar afins per ocupar aquests llocs, simpatitzants i persones directament vinculades al Govern o a les seves sigles, desnaturalitzen la separació necessària i la imatge d’imparcialitat imprescindibles en aquest tipus d’òrgans. Igualment, els partits polítics s’han convertit en agències de col·locació de militants i incondicionals en empreses públiques i en càrrecs molt variats (des de Paradors Nacionals a Radio Televisió Espanyola, des de les Ambaixades al Centre d’Investigacions Sociològiques...). Centenars de llocs repartits al marge de la formació, el mèrit i la capacitat per impulsar una xarxa de deixebles i adeptes. Per nomenar el CGPJ es va arribar fins i tot a proposar un sorteig, per tal de fer fallida la seva paralització.

5. Fomentar l’educació com a mecanisme per a la formació de persones lliures, crítiques i preparades. La Democràcia només funciona amb una ciutadania ben formada i informada, una ciutadania amb criteri i exigent amb els responsables. En cas contrari, s’enfronta a una legió de fanàtics a unes sigles o a un líder que acaben votant al mateix estil que els seguidors de futbol donen suport al seu equip. Per abordar aquest desafiament, l’educació esdevé essencial, però l’hem descuidat com a pilar fonamental que sosté la resta.

En definitiva, es tracta de reinventar-se o morir. Començar ja a construir el model de convivència del demà. sobre la base de reconèixer els errors, eradicar els fanatismes i rescatar les idees bàsiques que van conformar originalment el sistema sobre el qual avui desenvolupem les nostres vides.