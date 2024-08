Post procés

L’u d’octubre de 2017 vaig dipositar en una urna una papereta amb la paraula Sí en resposta a la pregunta de si volia que Catalunya esdevingués un estat independent en forma de república. No era un referèndum amb totes les garanties per a ser homologat, era una acció que volia donar una plantofada a un altre procés, liderat per don Mariano Rajoy, que va començar uns anys abans amb una recollida de signatures contra l’Estatut votat pels catalans i signat pel Cap de l’Estat. El refrany castellà que diu «De aquellos polvos, vienen estos lodos» ho descriu molt bé. Va ser un acte de protesta contra un PP que reprimia els desitjos d’autogovern. La majoria dels catalans que es van convertir a l’independentisme ho van fer en aquell temps. I els partits promotors d’aquell referèndum ens van estar explicant que sí que era possible. No gosaran pas fer entrar els tancs per la Diagonal, deien. De manera singular, TV3 es dedicava amb una programació non-stop a explicar que sí, que era possible assolir un estat propi. I molta gent ho va creure. Recordo un article de l’admirat Antoni Puigverd que se’n feia creus que el moviment semblava no adonar-se de la poca força real que tenia aquell procés enfront de la musculatura hercúlia de l’estat. Per acabar-ho d’adobar el govern de Madrid va reprimir amb violència, estomacant la ciutadania que anava a dipositar la seva papereta. Des d’aquell dia tot va anar a pitjor, com sabem.

Si mai em tornen a preguntar si vull que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República tornaré a dir que sí, però sé que tal cosa no s’esdevindrà. En primer lloc perquè no hi ha un percentatge incontestable de catalans que ho vulguin, en segon lloc perquè Espanya, amb els defectes que hi vulgueu trobar, és una realitat consolidada que mai, mai, mai ho acceptaria i en tercer lloc perquè el món està organitzat en estats i cap, ni un, va donar mostres d’estar disposat a reconèixer la nostra independència. Realpolitik. Així són les coses.

Per tant, el que toca ara és defensar la llengua, la cultura, la nació i les institucions de Catalunya sense la cançó de l’enfadós, mentre posem una espelma perquè sorgeixin nous lideratges. Digueu-me botifler, si ho voleu. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.