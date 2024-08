Aromes de Gibraltar

La recent victòria de la selecció espanyola a l’Eurocopa ha estat futbolísticament impecable. El joc i la mentalitat guanyadora han estat superiors a la resta. Un darrere l’altra van liquidar per un repetitiu 2-1 sempre arriscat però suficient a Alemanya, França i Anglaterra. Ni és el futbol de l’equip de clara influència blaugrana que va guanyar el Mundial ni molt menys la tradicional «fúria española» que al final tan pocs rendiments donava i en realitat molt més propera a l’ànima taurina. S’ha basat en la qualitat dels jugadors i el sentit comú de l’entrenador poc donat a fer invents creatius. Això si em pregunto si l’obtenció del títol comporta l’obligació de suportar la borratxera i els discursos dels campions a la celebració madrilenya emesa per televisió.

Absolutament «cocido», una expressió molt emprada a Madrid per definir de forma fins i tot elogiosa una borratxera, el capità de la selecció, Álvaro Morata va decidir que no n’hi havia prou amb derrotar els anglesos a la final sinó que calia refregar la reivindicació de l’espanyolitat de Gibraltar. Més sorprenent fou que Rodri, el migcampista del Manchester City escollit millor jugador de l’Eurocopa, graduat en direcció i administració d’empreses i sempre mesurat s’hi afegís desinhibidament. La UEFA els hi ha obert un expedient disciplinari per barrejar futbol i política, un propòsit del tot ingenu. Pocs dies després de la celebració se celebrava un partit de futbol entre el Gibraltar FC i un equip irlandés, el Shelborne. Els afeccionats visitants emocionats amb alguna novetat que pogués ferir als anglesos no van deixar de cantar-ho.

Gibraltar és un tema que concretament ocupa molt poc a les prioritats polítiques internacionals espanyoles. El tractat d’Utrecht de fa 300 anys estableix que en cas de retirada dels britànics, Gibraltar retornaria a Espanya. Per tant, l’única cosa de les que s’ha parlat és de compartir una certa sobirania, amb la total oposició del govern de Gibraltar. Ells volen súbdits de Buckingham Palace i no pas de la Zarzuela. Malgrat estar a la llista de l’ONU de territoris per descolonitzar, una retirada britànica difícilment es traduiria en la independència. Però coses com la celebració de l’Eurocopa serveixen per refrescar l’esperit reivindicatiu d’Espanya sobre Gibraltar. De fet quan l’eurodiputat del PP García Margallo fou designat per Rajoy ministre d’afers estrangers, en viatjar a Brussel·les per la primera reunió amb els seus col·legues va cridar a tota veu «Gibraltar español!!». Es dirigia al seu l’homòleg britànic, Charles Tannik. Això sí, immediatament el va abraçar d’aquella manera que només es sap fer a Madrid, amb els corresponents copets a l’espatlla. Després res més al llarg dels seus cinc anys de mandat.

Hi ha una part del tema Gibraltar que és una ficció. Durant molt temps ha estat el refugi financer opac de milionaris, sobretot espanyols. La meitat dels gibraltarenys entren i surten cada dia del penyal perquè viuen a les urbanitzacions del litoral gadità. Els més rics porten els fills als col·legis internacionals de la Costa del Sol i només i s’acosten al despatx de Gibraltar en horari d’oficina. D’altra banda, 10.000 persones de la Línea de la Concepción i dels pobles del voltant van cada dia als negocis gibraltarenys on els treballen creuant la famosa reixa. Franco la va tancar catorze anys , tallant també la connexió telefònica, al trànsit de persones, com si fos el mur de Berlín, provocant una animadversió contra Espanya mai superada.

Fa molt de temps un metge amic meu, el doctor Rafael Barbadillo, de la família propietària de les Bodegas Barbadillo de Sanlucar de Barrameda em va presentar, fent el vermut, a l’esplèndid bar Bigote a Joe Bossano, molts anys primer ministre de Gibraltar. El contacte, entre llagostins magistralment bullits, em va servir per entrevistar-lo. El laborista continua essent avui, ja retirat, l’home dur contra tota mena d’acord amb Espanya. De fet, fa uns mesos demanava als joves assistents a un festival de música que fossin «guerrillers» en defensa de Gibraltar. Ho feia això si en «llanito», que no és una altra cosa que la parla andalusa de Cadis amb expressions angleses espanyolitzades.

Aquesta primavera vaig rebre una trucada des de Gibraltar. Era en Joan Cortey de Palafrugell. No els explico que hi feia i el motiu exacte de la trucada perquè amb l’anècdota encetaré el pròxim diumenge 18 d’agost l’article del qual és protagonista tots els estius ja mai se li acaben els temes. El que si puc explicar és que la trucada va servir també per preguntar-me si m’havia de comprar alguna cosa a Gibraltar: «per exemple una botella d’un licor que fan aquí que és com els Aromes de Montserrat, però de Gibraltar». Provàrem quina ens tomba abans.

