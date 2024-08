Cementiris i festes majors

Després de la setmana en la qual coincideixen les festes majors de Blanes i Lloret, vaig acabar al cementiri. No és cap metàfora. Diumenge al vespre, mentre Manu Guix amenitzava el darrer acte de la Festa Major de Blanes a Cala Bona amb motiu de «L’aplec de l’amor», a Lloret tenia lloc una visita guiada al Cementiri Modernista de la Vila. Convidat per l’Anna Peña, la guia que és l’ànima i la impulsora d’aquest tipus d’activitats, tant a Blanes com a Lloret, vaig visitar per primer cop el cementiri lloretenc. Concretament l’avinguda principal on s’apleguen la majoria dels panteons modernistes, configurant un espai que ha merescut reconeixement internacional per la seva singularitat.

L’Anna va fer una explicació documentadíssima i farcida d’anècdotes. Es notava la professionalitat i la veterania. Vàrem escoltar molts noms i moltes dades. Cadascú, segons capacitats i memòria, en vam retenir unes quantes, les que vam trobar més interessants o més divertides. Algunes em van sorprendre...

Com assabentar-me que les dones dels indians eren molt més joves que els seus marits. Com hi havia una tendència a fer matrimonis entre parents ( cosins, cosins germans, tiets...) per fer créixer els patrimonis. Com la majoria de panteons els feien construir les viudes dels indians, donat que ells, en ser més vells (trenta anys de promig!) morien abans. Com aquestes viudes per conservar les herències havien de renunciar per escrit a contraure noves noces. Com un parell de germans que no sabien nedar, a punt d’embarcar a Barcelona, es van fer enrere en adonar-se de tanta aigua com tenien per davant ... Em va venir al cap el besavi d’un familiar que en arribar a La Corunya també va recular i va tornar a cap a casa. A Blanes , ja mai pogué defugir el mot de «l’americano espantat».

Sigui com sigui, una visita amena, amenitzada amb pinzellades d’havaneres per un músic i la seva viola. Hi vaig trobar a faltar, però, més referències al tràfic d’esclaus, amb el que es varen generar molts dels patrimonis que havien «construït» aquests museus funeraris. Bé, en tot cas una referència indirecta, sobre el qui fou el més ric dels indians (el més ric del cementiri!) sí que la va fer l’Anna. Havia aconseguit la seva fortuna elaborant «tasajo», una conserva de carn de bou salada amb la qual alimentaven, gairebé exclusivament, als esclaus durant les llargues travesses marítimes.

Fa uns mesos l’obra teatral Amèrica de Sergi Pompermayer va ajudar a visualitzar el veritable negoci que feien molts dels anomenats «americanos»: sortir amb els seus vaixells des d’Europa, passar per Àfrica, carregar-los de negres-esclaus, portar-los a Amèrica en general i a Cuba en particular, vendre’ls o explotar-los en les seves plantacions i tornar a Europa amb els vaixells carregats de productes autòctons : cotó, rom, tabac, cafè, etc. Negoci d’anada i tornada!

Mentre a Lloret -ja fora del cementiri- la llum del crepuscle i una temperatura suau convidaven a passejar, en Manu Guix començava el seu intimista recital a Cala Bona. Aquesta vegada amb menys públic que les últimes edicions de l’aplec, en les que els tributs d’Abba i de Queen ho havien petat amb uns despitosos i multitudinaris concerts.

Les festes de Santa Anna i Santa Cristina 2024 ja eren història.

