Desconstruint els textos bíblics antigais

Els textos bíblics que les Esglésies solen esgrimir contra l’homosexualitat -sempre els mateixos i descontextualitzats de la seva història- només són set: Gn 19,1-20 lligat a Jt 19; Lv 18,22 i 20,13; Rm 1,26-27; 1Co 6,9b; 1Tim 1,10. El primer és la història de Lot i els sodomites (Gn 19,1-26). Quan Lot dona hospitalitat a dos àngels amb aparença de joves estrangers, una munió de sodomites els hi demana per abusar-ne (Gn 19,5) Per abusar-ne? Les societats de l’Antic i Proper Orient sotmetien sovint aquells que havien conquerit, enemics estrangers o intrusos, a la penetració fàl·lica a fi de palesar la seva condició de subordinats i sotmesos. Un ritus. Lot els ofereix, a canvi, les seves dues filles verges. La multitud les rebutja. El tema no és sexual. El que volen els sodomites no és practicar l’homosexualitat, sinó infligir l’agressivitat col·lectiva de la violació als estrangers per neutralitzar l’amenaça que representen. Lot es lliurarà d’un possible linxament: els atacants queden cecs.

L’exegesi d’avui interpreta que la preocupació principal de Gn 19 no són les relacions homoeròtiques, sinó l’abús violent contra els estrangers. Llegeixo que George Edwards (Gay/Lesbian Liberation: A Biblical Perspective: Cleveland, OH: The Pilgrim Press, 1984) complementa la interpretació sobre l’hospitalitat en barrejar la violència fàl·lica i el clamor profètic per la justícia. La «protesta» [zecaqa] contra Sodoma en Gn 18,21 i 19,3 seria una expressió tècnica que significaria opressió i injustícia, no pas pecat sexual. Avalen aquesta interpretació nombrosos textos bíblics que no es refereixen pas al pecat de Sodoma com un problema d’homoerotisme. Is 1,9-10 es refereix a Sodoma com la ciutat dels sacrificis hipòcrites; Ez 16,49 assegura que la culpa de Sodoma era no ajudar pobres ni indigents; Jr 23,14 diu que el pecat era «viure en la mentida i encoratjar els malvats»; Sv 19,13-14 diu clarament: «Sofrien les conseqüències de la mateixa maldat, ja que havien maltractat cruelment els forasters». Quan Jesús assegura que serà més tolerable amb Sodoma que amb aquells que no escolten els missatgers de Déu, no té pas al cap les pràctiques sexuals dels sodomites sinó la seva manca d’hospitalitat (Mt 10,14-15; 11,20-24; Lc 10, 10-12). El tema de Sodoma, doncs, ben interpretat, és un crim de violència, inhospitalitat i opressió social. I el mateix podríem dir de Jt 19, quan els barons de Gabaa volien humiliar el levita degradant-lo fins a la penetració anal. En ambdós textos el codi d’honor entorn de l’hospitalitat amb els estrangers està estretament lligat a la ideologia de gènere heteropatriarcal i a la sexualitat. Per què hem retorçat tant la interpretació d’aquests textos?

Anem als altres que se solen esmentar. Dins el Codi de santedat, Lv 17-26, a 18,22 diu exactament: «No jeguis amb un altre home com es fa amb una dona: és una cosa abominable». És l’única referència bíblica directa a l’homoerotisme masculí i s’interpreta com a coit anal en el benentès que en tot el codi no es condemna ni el sexe oral ni la masturbació ni la posició intercural (la relació en què un mascle frega els genitals entre les natges del seu company) ni el coit anal home-dona. La disposició penal subsegüent és terrible: «Si un home jeu amb un altre home com es fa amb una dona... seran condemnats a mort. Són responsables de la seva pròpia mort» (Lv 20,13). Un baró mascle en les societats orientals i grecoromanes no pot fer el paper de dona; es degradaria. És abominació. El canvi de rols com el fet de transvestir-se estava prohibit (Dt 20,5). Amés a més, el rabí Jacob Milgrom, a Leviticus 17-22: A New Translation with Introduction and Commentary (Yale: 2000), assegura que el Codi de Santedat està lligat a la terra santa d’Israel i no seria aplicable ni a les dones ni als gentils, ni a les relacions homoeròtiques dels jueus fora d’Israel. Només s’aplicarien als habitants de terra santa per la necessitat de procreació que s’oposava, en temps bíblics, al malbaratament del semen.

Anem als escrits cristians. A 1Rm 1,26-27a, en el context dels que no han reconegut Déu, Pau diu que han estat deixats «a mercè de passions vergonyoses. Les dones han canviat (metéllasan) l’ús natural del sexe per un ús contra natura, i igualment els homes, deixant la relació natural amb la dona, s’han encès de passió els uns pels altres i han comès actes infamants homes amb homes». Però aquests versets formen part de l'argument sobre la idolatria romana i funcionava per explicar el canvi de l’ordre creat pel desordre de persones heterosexuals: les dones reemplaçarien el coit natural (per a alguns autors, per no tenir fills; per a d’altres, usurpant un rol actiu al baró, quan el seu hauria de ser passiu) i els barons també bandejarien les relacions naturals. No es tracta cap mena d’homosexualitat innata, sinó de comportaments homosexuals per persones heterosexuals.

Quant a 1Co 6,9b, escriu: «Ni els qui porten una vida immoral, ni els idòlatres, ni els adúlters, ni els pervertits [malakoi], ni els qui jeuen amb barons [arsenokoitai]....[posseiran el Regne del Cel]». Pau se serveix d’una llista de vicis comuna, que també emprarà 1Tm 1,10. Malakós, inicialment vol dir «suau»; una suavitat contraposada a la duresa masculina (s’ha traduït el mot com «efeminats»). Abans es pensava que es referia a barons que se sotmetien al coit anal passiu. Dale Matin assegura que cal pensar en els barons que practiquen la cosmètica per a les seves conquestes heterosexuals. (Arsenokoites and Malakos: Meanings and Consequences. En: Biblical Ethics and Homosexuality: Listening to Scripture, editat per Robert L. Brawley (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1996) pp. 117-136. Quant al terme arsenokoités (baró dorment) sols s’usa aquí i a 1Tm 1,10. Per a Martin es refereix al fet d’aprofitar-se d’altres mitjançant el sexe, però no pas necessàriament homosexual.

Pau i el judaisme hel·lenista, seguint les matrius hel·lenoromanes, passà a considerar antinatural per a un home lliure ser penetrat per un altre igual que ell, o per un d’estatus inferior, i per a una dona, ser penetrada per uuna altradona sense penis ni semen. I ho heretà el cristianisme posterior.

