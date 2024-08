Plemcat o canvi climàtic: una alternativa falsa

Es pot ser partidari de la transició energètica i a la vegada contrari al Plemcat? Sí, rotundament sí. Fins i tot malgrat que una secretària d’Acció Climàtica (en funcions i en trànsit cap a l’Alt Empordà, com ella mateixa es defineix) gosi acusar en públic, sense cap prova, de mentir a algunes entitats ecologistes del país, suposadament les que no són de la seva corda. Mireu, per a mi la cosa és clara: es pot ser partidari de la medicina i a la vegada condemnar determinades pràctiques mèdiques, com fins i tot ser catòlic i rebutjar fermament el comportament d’alguns capellans. Doncs també es pot ser un ferm defensor de la necessària transició energètica i a la vegada estar convençut que el Plemcat és un projecte innecessari, situat en un lloc equivocat i amb foscos objectius que van molt més enllà del que es diu en públic.

En aquests moments tothom ja sap de què va això de la transició energètica, però no és sobrer fer quatre pinzellades. Es tracta de substituir els combustibles fòssils per energies verdes aprofitant fonamentalment el sol (l’energia eòlica és també solar) i altres fonts molt minoritàries ara per ara (la biomassa, la geotèrmica, les onades i marees del mar, etc.). I cal fer-ho perquè l’emissió de gasos d’efecte hivernacle que produeixen els combustibles fòssils són la primera causa del canvi climàtic.

Aquesta transició elèctrica és relativament senzilla de fer, però no del tot; la xarxa d’alta tensió no té ara per ara la capacitat d’absorbir fonts múltiples de generació i per això sovint veiem aerogeneradors d’un parc aturats un dia de vent. I tampoc tenim com resoldre la forma d’emmagatzemar quantitats importants d’energia renovable més enllà de l’energia hidràulica reversible. Són dos exemples de problemes «elèctrics» als que caldria afegir els ambientals.

On rau el coll d’ampolla de la transició energètica no és en l’electricitat sinó en les combustions. Cal recordar que a prop de tres quartes parts del consum energètic de Catalunya no són elèctriques: són els vehicles de motor de combustió, les calefaccions domèstiques, les grans indústries... on la penetració de l’electrificació és petita. Fins i tot el que semblava senzill, com és el pas al cotxe elèctric, viu una veritable crisi i les darreres dades disponibles apunten a una reducció del percentatge de vehicles elèctrics que circulen pel país. Les bateries de liti no semblen la solució definitiva i a la Unió Europea trontolla la prohibició de fabricació de cotxes de benzina i gasoil per l’any 2035 (demà passat). Es parla molt de l’hidrogen verd, però no és una tecnologia prou madura perquè sigui, a curt termini, la clau de volta per a resoldre tota aquesta problemàtica.

Malgrat tot, a pesar de les dificultats en l’emmagatzematge de l’energia elèctrica i la substitució dels combustibles fòssils, cal avançar decididament cap a la transició energètica. Hi ha qui pensa que la renovació passa necessàriament per l’acceleració col·lectiva i fins i tot defensen que les centrals fotovoltaiques i parcs eòlics, tant terrestres com marins, han de passar a formar part del nostre paisatge, sense importar el cost en termes de biodiversitat per exemple. Si un analitza amb cura els arguments que en el passat van fer servir alguns dels partidaris públics de la renovació, semblen contradictoris amb els seus posicionaments actuals.

Per tant, hi ha un consens absolut que cal fer la transició energètica; les discrepàncies es produeixen en com fer-ho. Alguns pensem que cal implementar un model distribuït, a continuació situar les andròmines necessàries per a generar electricitat a indrets ja transformats (hi ha estudis que demostren que es cobreixen pràcticament les necessitats amb les cobertes industrials i els vorals d’autopistes per exemple) i finalment, si cal més energia (que molt probablement en farà falta, per a substituir les nuclears per exemple o per a generar hidrogen verd si aquesta fos la solució), fer un pla acurat de desplegament de les centrals industrials de generació d’electricitat (tant terrestres com marines).

Què aporta el Plemcat per a facilitar la transició energètica? És un suposat projecte de R+D+i fora de l’ordenació de l’espai marítim; es pretenen fer proves (ja superades en l’àmbit internacional) a l’indret de biodiversitat més gran de tota la Mediterrània occidental, damunt d’un vedat de pesca i rodejat d’espais protegits, proves que si surten malament produiran impactes irreparables; no s’han estudiat altres alternatives on fer aquesta mena d’experiments amb menys perill; és contrari a normatives i tractats internacionals; s’ha decidit sense participació pública; hi ha una confusió d’interessos entre empreses «experimentals» i «promotores» del futur parc industrial; s’estan fent actuacions abans de l’aprovació administrativa. Per tant, el Plemcat no aporta res significatiu i no s’entén l’entestament de situar-lo al golf de Roses... si no hi ha al darrere la voluntat, no manifestada públicament, de preparar el terreny per al que vindrà al darrere (si no ho aturem).

La transició energètica s’ha de fer amb seny. No val l’argument «que més patirà la biodiversitat amb el canvi climàtic», com si l’única manera d’aturar-ho fos mitjançant Plemcats i altres romanços.

Subscriu-te per seguir llegint