9 errors que cometem quan parlem de turisme

Aquests dies, el turisme està en boca de tots. En el que segurament serà el millor any de la història per aquest sector, emergeixen veus que alerten de l’impacte que suposa un turisme tant nombrós en el dia a dia de molts de pobles i ciutats del país. Però no deixo de percebre errors comuns de molta gent quan parla d’aquest motor econòmic que està impactant tant en les nostres vides i voldria fer-ne un repàs.

1. Els turistes són els altres. Segurament aquest és el principal error que cometem quan parlem de turisme. Ens pensem que el turista és una persona amb unes característiques i defectes específics i que no té res a veure amb nosaltres. Quan en realitat, tots som turistes. Per què el turista no és res més que una persona que es desplaça temporalment a un altre destí durant més de 24 hores per oci, descans o altres motius. Entendre que tots som turistes i que quan nosaltres viatgem ens veuen igual com nosaltres els veiem en ells, és clau per centrar el debat.

2. El turisme està per tot arreu. Sovint es tendeix a generalitzar quan es parla de turisme i entenem que el que passa a Barcelona o a Girona és el que està passant a tot el país. I no. Si bé som líders mundials en turisme per càpita, hi ha molts llocs del país on el turisme no arriba. I molts d’aquests llocs voldrien turisme o voldrien que s’invertís en apartaments turístics per rehabilitar el seu centre històric degradat. De fet, hi ha més municipis no turístics que turístics a Catalunya. Entendre que no es pot generalitzar al parlar d’aquest fenomen o veure que una de les solucions a la congestió de certes zones del país és intentar fer arribar turistes a aquestes zones encara que només sigui temporalment, és clau.

3. El turisme transforma les ciutats. Això no és cert. Quan parlem de ciutat, el turisme és conseqüència i no la causa. El que transforma les ciutats és el seu èxit, la capacitat que tinguin d’atraure inversions i perfils professionals, d’esdevenir pols de dinamisme econòmic i social en un entorn ampli, així com exercir de capital de serveis per a una àrea important. Un cop això es produeix, apareix el turisme i incideix en la transformació de la ciutat, però el turisme per si sol transformaria poc. Està incidint molt més en l’augment de preus de l’habitatge l’impacte dels expats -que no fan turisme i ja són el 10% dels barcelonins- que no pas els apartaments turístics.

4. Confondre qualitat amb luxe. Un dels grans dogmes quan es parla de turisme és la necessitat d’apostar pel turisme de qualitat. He de dir, que la majoria dels municipis turístics tenen turisme de qualitat. El problema és quant es confon qualitat amb nivell de renda. I no són sinònims. El turisme de qualitat és aquell que valora la zona es desplaça, s’interessa per la seva cultura, gastronomia, etc, és respectuosa i no genera externalitat negativa pels residents. Hi ha molts exemples de turisme de qualitat que estan molt allunyats del turisme de luxe, i a l’inversa. El turisme ornitològic, el religiós, el cultural, l’enoturisme, són exemples de turisme de qualitat.

5. Deixar-ho tot en mans del sector. Fins fa molt poc, qui dirigia la «política turística» de moltes destinacions era el sector turístic i l’administració es limitava a pagar. Es creia que ningú coneixia més el sector que els empresaris del sector. I en part és cert, però el turisme és un fenomen social que impacta en el conjunt de la societat i per tant, ha de ser dirigit, governat pel sector públic, òbviament amb la complicitat del sector privat, però és quelcom al que els governs, les administracions públiques no poden renunciar. Hi ha molts elements en serveis públics, espai públic, seguretat, neteja, salut que són intrísecs al turisme i per tant, això no va només de què vingui gent en un equipament privat, va molt més enllà.

6. Formar-se poc. Tot i que les facultats de turisme han anat creixent i cada any emergeixen centenars de graduats en turisme, crec que falta molta formació en el sector si tenim en compte que representa a l’entorn del 15% del PIB del país. Costa molt que gestors turístics sàpiguen crear productes turístics ben fets i costa molt que innovin. I això, sense tenir en compte tots els aspectes que abasta el turisme: des de l’hostaleria a la gestió cultural o el màrqueting.

7. Desestacionalització és no vacances. La major part del sector estan tot el dia amb la matraca de la desestacionalització i en allargar la temporada. No ho aconseguiran mai fins que no entenguin que una cosa és el turisme vacacional -moment àlgid numèricament del turisme- i una altra és el turisme que es pot atraure en «temporada baixa». En aquest període el gruix de la població no fa vacances, per tant, per aquest motiu, no cal contar-hi. Una altra cosa és que en «temporada baixa» siguis capaç d’atraure a gent que ve a treballar -congressos, rodatges de sèries i pel·lícules- o per oci -esportistes, gastrònoms- etc. Gent que et visitarà per altres motius que no són, el fet de tenir vacances. Si no s’entén això, serà difícil desestacionalitzar.

8. Repetir el que fan els altres. Està bé estudiar que fan les altres destinacions, però inspirar-se no vol dir copiar. Aquest és un dels principals problemes que té el sector. Sap copiar molt però li costa molt inspirar-se i adaptar-ho a la seva realitat. I així anem, en comptes d’innovar gràcies al que fan els altres, ho copiem. I així ens queda un país amb 70 festivals d’estiu, on toquen els mateixos a tots. O 50 fires medievals o 10 white summers.

9. No saber per què ens visiten. És evident que el clima i el sol i platja deuen ser els elements més importants, però la majoria de les destinacions i empreses turístiques no saben per què els turistes o els seus clients els visiten. En tenen la intuïció, com la podem tenir nosaltres però no tenen certeses. Bàsicament per què no els hi pregunten. És fàcil saber-ho. Només us heu de fixar en el que venen la majoria de destinacions: coses que no interessen als turistes i que en canvi els interessen a ells. Cal professionalitzar més el sector i que tothom tingui clar quin és el seu veritable motor d’atracció. Si no, es malgasten molts recursos i esforços per res.

N’he escrit nou, però podrien ser molts més i en el fons denota que tot i que fa setanta anys que convivim amb ell, en realitat coneixem molt poc aquest fenomen.

Subscriu-te per seguir llegint