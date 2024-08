Els tècnics d’una de les firmes de referència internacional en recerca i consultoria, Gartner, van predir que en un any més d’un terç de les grans organitzacions tindrien analistes especialitzats en intel·ligència de decisions. D’acord amb la seva interpretació, les plataformes sobre les quals operaran aquests professionals seran cada cop més sofisticades i completes. Tot i així, es requereix formació per desenvolupar-se en aquest entorn amb garanties. Les companyies que actuen segons aquest criteri aconsegueixen avantatges competitius que repercuteixen en una satisfacció més gran dels seus usuaris. Igualment, les amenaces es mitiguen. La intel·ligència artificial és una altra tecnologia fonamental en aquest plantejament. Així, doncs, la intel·ligència de decisions és un camp multidisciplinari que serveix per arribar a determinacions perfectament fonamentades. L’aplicació d’eines d’aprenentatge automàtic sobre material procedent del big data ha permès aquest avenç. Els instruments de la quarta i la cinquena revolucions industrials estan ajudant a racionalitzar el desenvolupament de productes i serveis, i a fixar estratègies sòlides de gestió de riscos. El comportament dels clients del present canvia sovint, per la qual cosa els mercats es reconfiguren habitualment. El rastreig de les actituds dels consumidors possibilita ajustar adequadament l’inventari de botigues, magatzems i fàbriques a temps real. Amb aquest mètode, es guanya en eficiència i sostenibilitat. Les vendes s’incrementen i les existències no s’acumulen sense control.

