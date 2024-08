Saber perdre no es fàcil

La decisió dels militants d’ERC aplana el camí de Salvador Illa cap a la presidència de la Generalitat. Tot fa pensar que Catalunya encetarà una nova etapa, malgrat les ganes que té Carles Puigdemont d’enredar la troca, tot intentant posar tots els pals possibles a les rodes.

La majoria de 68 vots afirmatius al Parlament de Catalunya només és possible amb un acord progressista entre els socialistes, els republicans i els comuns. No hi ha més alternativa. O aquesta equació o unes noves eleccions a l’octubre.

I quan el passat dissabte Salvador Illa anunciava la seva disposició a anar al ple d’investidura, des de Waterloo Puigdemont ho intentava boicotejar, tot cremant un dels seus darrers cartutxos.

El noi d’Amer volia unes noves eleccions. No accepta els resultats del 12 de maig, quan els catalans i catalanes votaren majoritàriament el PSC. I no només això, sinó que la suma de les forces independentistes recularen significativament, sense possibilitats d’articular un govern.

El moment d’Illa davant dels seus es veié contraprogramat per una carta de Carles Puigdemont que TV3 va difondre com si es tractés del tema del dia. I el líder de Junts continua confonent el govern amb l’estat. Pot tenir raó en la crítica a uns determinats jutges que s’oposen a aplicar l’aprovada llei de l’amnistia, però menteix quan afirma que els vots dels afiliats d’ERC provocarà la seva detenció.

Malauradament, Puigdemont ha perdut el tremp del país. La Catalunya d’avui ja no té res a veure amb la del 2017, quan molts ciutadans foren enganyats per un govern secessionista quan afirmava que el camí cap a la independència seria bufar i fer ampolles. Els seus interessos en aquests moments no coincideixen amb els dels catalans. L’objectiu de Junts d’obstruir la possibilitat de gaudir d’un nou govern no porta enlloc. Fins i tot quan s’anuncia que Catalunya tindrà la clau de la caixa i gaudirà d’un finançament singular no li va bé. Ha perdut el nord i és incapaç de reconèixer l’autèntica realitat. Només pot oferir amenaces, quan en política cal saber guanyar i perdre. I majoritàriament l’electorat -com es veié el mes de maig- ja no creu en màrtirs i en xerrameca barata que només serveix per a confondre l’opinió pública.

Salvador Illa no ho tindrà fàcil. I n’és conscient. Sap administrar el temps i en la seva compareixença acceptà el repte de la investidura, tot manifestant que l’acord de finançament amb ERC no va contra ningú i que en cap moment es prescindirà de la solidaritat. Catalunya recaptarà i gestionarà 53.000 milions, un 20% de la factura que paguen els espanyols. És un pas endavant molt important i una gran oportunitat per a deixar enrere una reivindicació històrica.

Per molt que des de Waterloo es vulgui menystenir el futur president, el que és evident és que Catalunya votà a la primavera en favor d’un canvi. I en política s’han viscut les darreres legislatures sota governs independentistes i ara dominaran els socialistes. L’alternança és normal en totes les democràcies consolidades, malgrat que a alguns no els agradi.

Illa ja ha dit que s’ha de treballar de valent i posar-se mans a l’obra. Haurà d’afrontar problemes com la crisi sanitària, els mals resultats del sistema educatiu, la sequera, l’impuls de les energies renovables, un pla d’infraestructures o la normalització de la llengua catalana.

I aquesta és una responsabilitat històrica que se situa molt per sobre de qualsevol individualisme o provocació. Ja n’hi ha prou -això digueren els catalans a les eleccions- de fer volar coloms. És l’hora de tocar de peus a terra, de fer una gestió responsable i d’afrontar els desafiaments del país. I fer-ho comptant amb tothom.

Diuen que Puigdemont tornarà aquesta setmana a Catalunya per tal de ser detingut i dinamitar així la sessió d’investidura. Seria del tot lamentable caure en provocacions i boicotejar la normalització de la política catalana. Quan es perd el sentit de la responsabilitat i no s’accepten els resultats electorals, s’enceta un camí cap a un totalitarisme que mai no acceptarà la majoria d’una societat democràtica.

