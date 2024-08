Les organitzacions empresarials sostenen que qualsevol augment salarial o reducció de la jornada de treball sense rebaixa de sous, s’ha de vincular amb un augment de la productivitat.

És cert? Bé, els treballadors presten voluntàriament serveis retribuïts per compte d’altri i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica, anomenada empresari. El salari és la contraprestació per posar a disposició un conjunt de qualitats físiques i intel·lectuals durant un període de temps, independentment de la productivitat o dels beneficis de l’empresa. De fet, als empresaris els importa poc el càlcul de la productivitat de cada treballador. El seu propòsit és introduir mecanismes d’avaluació i revisió dels ritmes de treball per incrementar el rendiment de l’empleat. L’existència d’una possible correlació positiva entre salaris i productivitat es deixa en mans dels analistes econòmics.

Així, l’Observatori de Productivitat i la Competitivitat (OPCE), creat per la Fundació BBVA i l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE), assenyala que la productivitat total dels factors del treball i del capital (PTF) acumula un retrocés del -7,3% entre 2000 i 2022.

Ara bé, la productivitat del treball, calculada dividint el PIB pel total de les hores treballades pels ocupats, creix de mitjana anual un 0,7% des de principis de segle mentre que la productivitat del capital ha caigut de mitjana entre el 2000 i el 2022 un 1,2% anual.

El prestigiós Economic Policy Institute (EPI) calcula que als Estats Units, entre 1979 i 2020, la productivitat neta (creixement de la producció menys la depreciació) va augmentar un 61,8%, mentre que el salari per hora treballada va créixer només un 17,5%, descomptant la inflació. Per tant, des de 1979, s’hauria aprofundit la bretxa entre salaris i productivitat.

També l’Organització Internacional del Treball (OIT) calcula que, a Espanya, en el període 2014-2023, la producció per hora treballada va augmentar un 5,01%.

En la mateixa línia, un estudi del 7/6/2023 de la Cambra de Comerç de Barcelona, diu que a Catalunya «la productivitat per hora ha experimentat en els darrers 21 anys un salt proper als 11 punts, mentre que la retribució del treball per hora ha crescut (...) només un 0,2%».

És a dir, la relació directa entre salaris i productivitat del treball no apareix per enlloc i les dades a llarg termini demostren que els salaris han augmentat menys que la productivitat.

Malgrat tot, alguns gurus econòmics continuen defensant que reduir la jornada mantenint els salaris només és factible si la productivitat augmenta, sense que existeixi cap estudi empíric seriós que avali les afirmacions dels ideòlegs del neoliberalisme.

