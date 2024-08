Amb el permís de la política, que sempre ha tingut el do de fer que els estius semblin menys estius, l’agost s’ha caracteritzat tradicionalment per ser un mes de treva. Més fins i tot que les festes de Nadal, sobretot perquè són menys dies, l’agost fa la sensació d’una aturada general, de descans col·lectiu, d’alentiment tossut del ritme quotidià. És com si s’hi trenquessin les regles de l’espai-temps, perquè ningú sembla ser al lloc on normalment és i mai a les hores en què suposadament hi serien. Són uns llimbs, un oasi invisible, un purgatori entre inferns. Allò que, quan s’acosta, ja saps que no és operatiu per a res, sinó un salt mental a passat l’estiu, quan es reinicia el món. Tot plegat és així, o com a mínim es percep així, sempre i quan no siguis autònom. Per a un autònom, l’agost és un torpede a la línia de flotació de la seva paciència, una entitat amb ànima pròpia que lamina l’avenç de qualsevol circumstància. Tant li fa si l’autònom continua treballant tot el mes i factura tant o més que la resta de l’any. A l’agost no es cobra a temps, ni es responen correus electrònics amb pressupostos, ni es permet tenir els interlocutors necessaris per al bon curs dels projectes. No hi ha ningú a l’altra banda. Bé, sí que hi ha gent per demanar coses, a vegades fins i tot per exigir-les i menar la pressa, però ningú autoritzat per respondre dubtes sobre la facturació, i per descomptat ningú per pagar-la. Si aconsegueixes parlar amb una persona de carn i ossos, totes les respostes tenen una paraula en comú. Setembre. La paraula màgica, la garantia del futur funcionament, la represa de la vida tal i com l’hem concebut fins ara. Per tant, per a moltes persones, l’agost és sinònim d’espera, d’intangibles, de trànsits. El mes en què treballes sense un horitzó immediat, el mes en què els temes administratius són simples monòlegs. No és nou i ja t’ho agafes amb humor, un humor resignat, però no deixa de sorprendre que en una societat tan extremadament connectada encara hagis d’esperar trenta dies, trenta llargs dies, per saber quan arribarà la teva font de subsistència.

