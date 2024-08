Catalunya, un nou cicle polític?

La decisió de la militància d’Esquerra, tot i que ajustada, obre la via que culminarà aquesta setmana en nomenar un nou president de la Generalitat del PSC. No entraré en els compromisos que els socialistes han acceptat per escrit per a fer-ho possible, fins que en els anys vinents es vagin implementant, no deixaran de ser paper. De fet tots els acords, que es fan i desfan, són això fins que no es posen en pràctica. Caldrà veure com es vencen a Espanya, les enormes resistències que es produiran, aquests dies en tenim un avançament.

Una nova presidència no nacionalista és més que una novetat en la política catalana dels darrers anys. És una derrota sense pal·liatius de tots aquells que feren somiar a bona part de la ciutadania en què era possible la independència de l’estat espanyol, si aquesta era el resultat d’una majoria parlamentària, referendada en un referèndum. Del 2017 fins a les darreres eleccions aquesta majoria s’ha anat repetint i el referèndum va acabar a cops de porra i amb presos i exiliats.

La nova presidència serà més el resultat d’aquest fracàs - el de prometre reiteradament allò que la realitat ha anat desmentint- que de les virtuts del candidat o de la majoria, necessària per a investir-lo. I conseqüentment dels protagonistes polítics d’una dècada, que han gestionat moments gloriosos, d’altres tràgics i a voltes ridículs. L’abstenció i el menfotisme de bona part de la ciutadania n’és també la conseqüència.

Entrarem en un nou cicle polític autonomista presidit pel PSC? No us ho sabria dir. Perquè de nou la clau de la seva continuïtat no es troba a Catalunya sinó a la capital de l’estat espanyol. Aguantaran els socialistes espanyols totes les seves contradiccions i l’embat del vell estat, que malda per a fer-los fora del govern, com més aviat millor? Serà capaç l’independentisme de fer una profunda renovació de polítiques i lideratges?

Parafrasejant i adaptant a la nostra realitat la vella dita de Gramsci, la dels seus quaderns de presó, «allò vell es mort, allò nou encara no ha reeixit i mentrestant apareixen els monstres». Bé, no ho prengueu de forma literal, el nou govern possiblement serà compost per gent que anirà fent i governant allò que les circumstàncies els hi permetin, però els monstres, i aquesta setmana els jutges «justiciers» faran algunes de les seves accions, continuaran generant odi contra els que no ens sentim espanyols com ells creuen que hauríem de ser, com a país, a parer meu, no sortirem de l’atzucac sense sacrificis, no avançarem sense contradiccions, però el que hem d’exigir als que puguin encapçalar el nostre país és que ens tractin com a adults, que siguin austers i honestos, en definitiva que aprenguem dels errors del passat recent.

