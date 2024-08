Els maleïts ebooks

Sempre que la tele programa la pel·lícula Brooklyn, basada en la novel·la homònima de Colm Tólbín –que ens parla d’una noia irlandesa que emigra a Nova York, d’arrelament, de nostàlgia, de compromís– recordo que aquesta va ser el meu primer ebook o llibre electrònic que vaig llegir amb un rudimentari E-reader, o suport per llegir els ebooks de la marca Movistar, en un AVE que ens duia a París perquè el nostre fill conegués el món de Disney World, des d’aleshores han transcorregut més de quinze anys, la meva E-reader actual és un Kindle d’Amazon, sempre agrairé que els entrebancs d’Abacus per comprar un ebook m’obrissin les portes del gegant de la compra online, sí ja que parlar d’Amazon és parlar de Sodoma i Gomorra, però quan tanta gent sensata ho repudia, la temptació de donar-hi una volta i descobrir racons secrets amb llumetes de color vermell i anuncis picants es fa irresistible. A Amazon els dones un número de compte d’una targeta només per a compres en línia, veus un llibre que l’estaves buscant feia temps fas clic en comprar i en mig minut el comences a llegir, en cas que dubtis, el poses a la llista de «mis deseos», la meva llista de desitjos és gairebé interminable a pesar que la desbrosso periòdicament, la majoria, i em sap greu, no els podré donar l’oportunitat que es mereixen, a més els logaritmes d’Amazon et mostren llibres relacionats amb els teus cops d’ull, un detall sempre d’agrair.

No sabem si Borges en cas que hagués conegut els ebooks hauria escrit exactament igual el seu conte La Biblioteca de Babel, qui sap, en tot cas no ha estat el somni de més d’un lector endur-se allà on vagi la seva biblioteca, només un somni si es considera la quantitat de llibres que disposa, una desmesura que la gent que l’estima l’avisa que un dia els llibres l’enterraran, com podia haver estat el cas de Hanta, el protagonista d’Una solitud massa sorollosa de Bohumil Hraval, que treballa en una fàbrica de premsar paper i no hi ha dia que salvi uns quants llibres de la trituradora i després de 35 anys de feina, ha acumulat tones de pàgines en el baldaquí de sobre el llit, i per més instructius o poètics que siguin els llibres, no tindran pietat en cas que l’estructura s’ensorri, doncs bé un E-reader com pot ser el Kindle que pesa uns 300 o 400 grams i que pot contenir milers de llibres fa possible que ens puguem endur la biblioteca amb nosaltres, a la butxaca, que puguem augmentar la mida de les paraules fins a fer-les escapar de la pantalla, i augmentar la seva il·luminació, dos detalls que segur que a Borges li hagués encantat quan va començar a perdre la visió, i com no cal passar pàgines, no molestareu a qui a hores d’ara encara tingui la paciència de dormir amb vosaltres.

Hi ha gent que parla de les experiències del llibre convencional, que si la flaire, que si el tacte, que si obrir el llibre per primer cop... un fervor sensual que ho entendria si em parlessin del cos d’una dona, però no és el cas, s’obliden que la seva biblioteca, convertida en temple on celebren diàriament la litúrgia de la lectura, un dia, quan ells no hi siguin, potser no la primera generació per allò de la reverència als pares, però la següent segur que agafarà els llibres dels avis i els portaran als encants o al mateix parracaire, aquesta és la fi de milions de llibres, molts d’ells sense llegir, a la vida li agrada girar pàgina aviat. No tinc res en contra el llibre convencional, en continuo comprant, soc més selectiu, això sí, també em puc passar per la biblioteca, i de tant en tant els trec la pols i els deixo ben arrenglerats, potser per aquell compromís de què ens parla Brooklyn.

