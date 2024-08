El miratge de la unitat independentista

Les manifestacions multitudinàries de la Diada s’han convertit en imatges borroses per a bona part de la gent que hi va participar. Aquell moviment popular que superava la lògica dels partits i que pretenia guanyar el dret a decidir s’ha anat diluint amb el pas del temps en comprovar la desunió de les organitzacions polítiques independentistes. A la darrera legislatura, es va poder observar com ERC, Junts i la CUP eren incapaços de gestionar la majoria que tots plegats havien aconseguit a les urnes. Es van discutir en privat i en públic, van demostrar que cada grup anava pel seu compte i que tenien estratègies impossibles de fer confluir.

Però això que ha passat no és nou. Durant els preparatius de la consulta del 9N de 2014, partits i entitats civils tenien punts de vista diferents de com s’havia de fer aquella consulta. El president Artur Mas i Oriol Junqueras, president d’ERC, tenien diferències considerables de com abordar la consulta, tant era així que Junqueras va proposar a Mas governar junts i desafiar la legalitat de l’Estat, una opció que el líder convergent no contemplava, i en un ple del mes de setembre, dos mesos abans del 9N, Junqueras va dir: «si algú no esperava la resposta de l’Estat, és que no és mereixedor de la confiança dels ciutadans».

El 2015, Artur Mas va decidir avançar les eleccions d’acord amb el conjunt del moviment independentista, amb l’objectiu de convertir-les en un plebiscit sobre la independència de Catalunya. Es va crear la candidatura unitària de Junts pel Sí (JxSí) que va guanyar les eleccions, però que per tenir majoria absoluta necessitava el suport de la CUP, que va mostrar el seu desacord en què Artur Mas tornés a ser president de la Generalitat. Davant d’aquest veto, l’expresident va anunciar que faria un «pas al costat», mentre que la CUP va afirmar que l’havia «enviat a la paperera de la història». Total, més desavinences entre independentistes.

Desavinences que es van tornar a visualitzar en els moments crítics del Procés, especialment el dia que Carles Puigdemont valorava la possibilitat de convocar eleccions per evitar l’aplicació del 155. La crisi que es va viure aquell matí al Palau de la Generalitat entre els socis de govern va ser pública i notòria. Fins i tot, Gabriel Rufián va fer un tuit en què parlava de «155 monedes de plata», que molta gent va interpretar que titllava Puigdemont de Judes, tot i que després va dir que no es referia al president, sinó a l’oferta de l’Estat.

Les diferències es van tornar a visualitzar poc després de la investidura de Pere Aragonès. La CUP, que hi va votar a favor, volia que el president se sotmetés a una moció de confiança a mig mandat, però Aragonès va considerar que els anticapitalistes no garantien l’estabilitat del govern, perquè no havien votat a favor dels pressupostos de 2022 i que, per tant, no havia de mantenir el compromís que havia adquirit de sotmetre’s a la moció de confiança. Ara bé, la traca final es va produir quan Pere Aragonès va cessar el vicepresident Jordi Puigneró, de Junts, per pèrdua de confiança, ja que Junts, que formava part del govern, volia que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança. I, a partir d’aquí, van saltar els fusibles del govern de coalició i Junts va decidir abandonar-lo.

És evident que la unitat ha estat més un eslògan que una realitat. ERC i Junts competeixen per liderar aquest espai polític. Se’ls nota falta d’empatia mútua. Des de les eleccions municipals de l’any passat s’han posat encara més de manifest les discrepàncies entre uns i altres i, a hores d’ara, sembla inviable cap mena de col·laboració, més enllà de gestos simbòlics.

Davant de tanta divisió, no és estrany que les imatges de les manifestacions multitudinàries de les Diades s’esvaneixin per a molts dels que hi van participar, que pensaven que, per sobre de partidismes i d’ideologies, s’imposaria la unitat dels que volien exercir el dret a decidir.

Subscriu-te per seguir llegint