Aneu-hi tots

Jo crec que avui hauríeu d’anar tots al passeig de Lluís Companys -quin nom- o al Parlament. No sé si el president Puigdemont arribarà al Parlament o el detindran abans. No en tinc ni idea. Tampoc no és que m’importi gaire més enllà del circ que hauré de mirar per poder escriure’n. El que sí que sé i el que sí que m’importa és que tots vosaltres formeu part d’un mateix fracàs, d’un fracàs estrepitós i d’un fracàs que jo us he anat narrant mentre es procedia. És un fracàs que heu fet servir per justificar les vostres vides. És un fracàs que heu fet servir per justificar tot el que no heu fet amb les vostres vides. És un fracàs que us ha donat cobertura per no haver de mesurar-vos com les persones lliures i responsables, perquè se suposa que guardàveu les forces per a la lluita de la bella causa.

Aquest és el vostre fracàs però també el fracàs de Catalunya. El tan ansiat concert econòmic potser no faria falta si haguéssiu dedicat aquests anys a treballar. Aquesta colla de ganduls en què us heu convertit amb el pretext del procés, aquesta massa amorfa, aquesta plastilina improductiva que sou, ha empobrit el país nostre molt més que qualsevol solidaritat fiscal amb d’altres comunitats autònomes. Això també heu de dur-ho escrit a les pancartes. El personatge de ficció que us representa són els germans Dalton. Tots quatre condensats en cadascun de vosaltres. El mal que heu fet, les oportunitats perdudes. Avui hauríeu d’anar tots a Lluís Companys o al Parlament i fer-vos detenir amb el president Puigdemont. I admetre davant del jutge Llarena que també vosaltres sou culpables d’aquesta infàmia. Seria bonic que féssiu la sanefa conjunta de deixar a l’hora de fugir. Que tots plegats deixéssiu d’escapar-vos de la vostra realitat tenebrosa que ens ha empantanegat la vida i ens ha desfet un país que no era gran cosa però ens havia costat molt de construir.

Lluís Llach li ha dit feixista a Salvador Illa. Feixista al Salvador! Això és el final d’un trajecte. Diria alguna cosa de la vostra valentia que avui anéssiu tots al Parlament i us oferíssiu per compartir els anys de presó que li esperen al que va dir que «Espanya té un pollastre de collons» i ara jau plomat i amb les gomes al taulell de la pollastreria.

El primer truc va ser canviar de cotxe sota un pont el dia de la falsa consulta. El darrer serà l’aparició estel·lar del dia d’avui, ves a saber on i de quina manera, espero que sigui amb una mica d’èpica per compensar els anys arrossegats de Bèlgica.

L’expectació mediàtica que us ha regalat la dreta espanyola no la podreu pagar mai amb diners. Us han fet el cas que fan els mals pares als fills rebels. Ni així no heu aconseguit assegurar una articulació política sòlida, encara que la independència fos impossible. Ni amb un enemic tan fàcil, tan disposat a fer el paper de dolent i que tanta atenció us ha prestat, heu estat capaços de bastir una estratègia conjunta, encara que fos fraudulenta, encara que fos en un dibuix en un paper. No res. No heu sabut fer res més que barallar-nos com criatures entre vosaltres i amb els altres, sense cap idea, sense cap projecte, sense cap altre goig que passats els anys, ara tu també, Carles, et lliures a la policia.

No és un retorn. És una rendició. No és un acte simbòlic. És una derrota i ara busques el preu més baix per poder tornar a començar a casa teva amb la teva família sense que ningú et molesti gaire. Et moriràs d’una oferta. Tornes per què estàs cansat, tornes perquè saps que Bèlgica ja no et dona cap rèdit. Tornes perquè els masos et cauen i ja no t’és rendible la paradeta. Tornes perquè has perdut totes les eleccions al Parlament, especialment les últimes. Tornes per què els catalans t’hem dit una vegada i una altra que no et volem, que no ets el nostre president. Tornes perquè no ens representes. No t’ha guanyat Espanya, o no principalment. T’hem guanyat nosaltres, els catalans. T’ha guanyat, t’ha derrotat la gran majoria del poble de Catalunya. Avui en el teu retorn no baixaran a rebre’t ni les teves animadores més fidels, que no sortiran de la piscina de la Costa Brava. Ni aquest gest no faran per tu els que més deien estimar-te. T’han guanyat, Carles, sobretot els que més s’assemblen a tu, i t’han guanyat abandonant-te. Tu també els vas abandonar a ells quan vas declarar la independència i els vas deixar tirats, fugint com una rata. Què t’esperaves? El teu públic fa el que li vas ensenyar a fer. Set anys donant lliçons en la distància. Quina distància no volies trobar-te?

Voldria que aquesta tarda fóssiu tots al Parlament o allà on detinguin el vostre heroi. Aneu-hi i penseu el que heu fet i com us ha sortit i com ha quedat aquesta Catalunya que dieu estimar tant. Jo no l’estimo tant però em fa molta llàstima l’estat en què queda, tan rebregada. No cal ni que demaneu perdó: de veritat, quant a mi, no em fa cap falta. Però penseu una mica com han anat aquests anys i tingueu el valor de dir-vos que el que heu fet ha estat un desastre.

