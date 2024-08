La duresa d’aquest estiu ha escalfat el tema de les tres zones verdes de Girona que corren perill per motius diversos. Malestar i tristesa. Les zones en qüestió són situades al Parc Jordi Vilamitjana, barri de Santa Eugènia, una altra al barri de Domeny, i la tercera al barri de Montilivi. N’ha sortit informació ben puntual i també ha sortit molta gent al carrer en to de protesta.

És un tema repetit el de les relacions entre les ciutats i els seus barris. Eterna qüestió entre magnituds i veus, cosa que, sense voler, ha creat una distinció entre viure a una ciutat o viure a un dels seus barris. Fa temps que un escriptor va dir que els barris eren situats allà on les ciutats perden el seu honorable nom.

En alguna circumstància la ciutat s’esforça a desitjar i proclamar allò de què tothom és igual, dintre de la paraula «municipi». Tot un cas: quan a Girona arriba la segona quinzena de maig i és Temps de Flors, es reparteixen quatre flors pels barris extrems de la ciutat, com un sobrant (o un retall) de l’ornamentació que pertany i s’escau al Barri Vell i només al Barri Vell. I aquest escampall de flors, fora del centre de la ciutat, pretén fer contents uns extraradis, però la repartidora no acontenta ningú. Cada barri ha de tenir la seva pròpia personalitat, que no s’ha de trasplantar.

Els nostres barris necessiten substància cívica pròpia, més protagonisme, més conreu de la seva creativitat. No han de sortir tants plans d’aprofitament i utilització del territori -com tocar i retocar unes zones verdes, ni mesures diverses- sense el respecte del criteri local, tan consensuat com calgui. Als nostres barris hi resideix un esperit de ciutadania que mereix ser molt més escoltat. Els barris esperen no pas estrictament allò de «participació», sinó ser actors principals i protagonistes amb idea pròpia. Ja no es tracta de regar un jardí, externament, sinó de fer-hi néixer un brollador, allà mateix.

Dissortadament se sap, a tot arreu, que la paraula barri fa pensar en oblit i derivats. Un exemple, i sense moure’ns del barri de Santa Eugènia, que aquí hi ha un greuge important: la plaça Fidel Aguilar, escultor gironí eminent, es va construir i inaugurar l’any 1955; és a tocar el Passeig d’Olot, entre els carrers Campcardós i Montcalm; la plaça és d’unes dimensions generoses, plaça ben urbanitzada, un excel·lent símbol del creixement de Girona. Però el greuge és que 69 anys després d’aquella inauguració la plaça Fidel Aguilar i Marcó encara no mostra cap obra de l’escultor que dona nom a la plaça. Qui sap si hauria de ser una simple escultura o tal vegada tot un parc escultòric dedicat a l’obra de l’artista. Seria una realització singular, categòrica, per a enorgullir als ciutadans del barri de Santa Eugènia i, també, els responsables municipals d’aquella dignificació que hauria de començar amb una voluntat política que ara no es veu.

En el seu dia Narcís-Jordi Aragó va escriure: «Si Fidel Aguilar hagués estat francès, grans rètols a les cruïlles anunciarien la «ciutat de Fidel Aguilar», i a la seva memòria es convocarien festivals, exposicions, beques, trobades; malauradament, Fidel Aguilar va néixer a Girona.»

Per una desitjable manera de relacions socials s’escau aquell pensament de Antoine de Saint-Exupéry: «Tireu-los-hi un sac de blat i es mataran entre ells. Convoqueu-los a construir una catedral i es faran germans».

