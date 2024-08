Bus: una suma de deficiències

Una ciutat com Girona es mereix un millor sistema de transport urbà. Els usuaris reben diàriament i de manera constant un servei molt i molt deficient. Qui agafa el bus urbà sap perfectament que difícilment passa a l’hora, l’app que et permet consultar els horaris no sempre funciona, a moltes parades no hi ha la pantalla informativa que t’hauria de permetre saber quan falta per arribar l’autobús... en definitiva mai pots confiar a arribar a un destí a l’hora. En una paraula: no te’n pots refiar. I és una autèntica llàstima, perquè la flota d’autobusos ara sí que és més moderna i els busos són confortables i còmodes. No s’entén, però, com en una ciutat de les dimensions de Girona -no hi ha gaire distàncies llargues- no es puguin complir els horaris i no es puguin assegurar les freqüències.

Un exemple que no afecta directament el servei, però que sí que evidencia la deixadesa generalitzada instaurada a la ciutat és que, per exemple, en una marquesina del carrer Barcelona de la Línia 2 hi ha dos cartells anunciant una extracció voluntària de sang que se celebrava el febrer! O sigui, mig any després, encara hi ha els cartells enganxats. Ningú s’ha dignat a retirar-los i, evidentment, tampoc es fa neteja de les marquesines.

És similar al manteniment de la via del tren? Fa uns dies, l’alcalde de Girona, Lluc Salellas va tardar ben poc a culpar a Adif (Estat) de no mantenir en bones condicions el ferrocarril arran d’un incendi en un vagó. Potser no li falta raó, però, també ha de vetllar pel bon funcionament i manteniment del seu transport urbà i no mirar-se tant el melic.

Subscriu-te per seguir llegint