Aquest estiu, i ja és el tercer any, hem tornat a fer un tros del Camino de Santiago amb la Maria. L’agost no és la millor època per fer-ho, evidentment, però és quan les dues podem coincidir uns dies per anar avançant. La nostra intenció era fer un tram d’uns 145 quilòmetres en cinc etapes, però vam haver-lo d’escurçar perquè ens van fallar les forces. No van ser els quilòmetres que ens van véncer (que també): va ser la calor. El sol que queia a sobre nostre implacable, dia rere dia, sense donar-nos quasi cap treva.

Creuàvem la meseta castellana, entre Burgos i León: un camí inacabable i gairebé recte, amb camps de blat a banda i banda i, de tant en tant, un camp de girasols que gairebé no podien ni alçar el cap. Les úniques ombres eren les nostres, sempre precedint-nos. Molt de tant en tant, un poblet: cada vegada més, semblaven sorgits d’una pel·lícula del Far West, amb les parets fetes de tova i ni una ànima pels carrers. Celebràvem les fonts quan rajaven aigua (crec que sempre recordarem la del Piojo, al capdamunt d’una pujada, amb un doll d’aigua fresca i generosa, en la que quasi ens vam banyar) i beneïem la dutxa que ens regalàvem quan arribàvem a l’alberg.

La Maria i jo, des del primer any, caminem sense motxilla. Som, sempre ho hem admès, peregrines. I encara que cada any dic que l’any vinent provaré de carregar la motxilla, estic segura que aquesta vegada, si arribo a portar-la, no hagués acabat ni la primera etapa. Per això admiro profundament les persones que la porten a l’esquena. Peregrins de totes les edats i de tot el món, que avancen de vegades molt a poc a poc, però de vegades més de pressa que nosaltres. Gent que camina deu, vint o trenta quilòmetres cada dia amb vuit o deu quilos a sobre.

Una tarda, amb els peus submergits en el pediluvi del jardí de l’alberg on ens estàvem, conversava amb en Claudio, un canadenc («però nascut a Itàlia», va remarcar) de 61 anys que feia el Camino sol. M’ensenyava fotos de persones que s’havia anat trobant en el trajecte i amb qui havia compartit algunes estones: una «nonna» coreana de 85 anys que peregrinava amb la seva filla, una jove anglesa amb la que havia esmorzat aquell mateix dia, un home que feia el camí per tercera vegada amb el seu gos. En Claudio recorria una mitjana de 50 quilòmetres diaris amb la seva motxilla, i estava desitjant arribar a Ponferrada, on tenia previst trobar-se amb la seva dona per fer el tram final fins a Santiago. Una mica avergonyida per la seva energia, li vaig explicar que nosaltres fèiem el Camino sense motxilla. «Cadascú sap quin Camino ha de fer», va dir ell, sense donar-hi cap importància. «Hi ha qui porta la motxilla a l’esquena, i hi ha qui la porta a l’ànima. Molts portem les dues, i molt pocs no en porten cap -va afegir, somrient-. El que importa quan fas el Camino, és escoltar el teu cos, la teva ment i la teva ànima».

L’any vinent, malgrat el sol i la calor, i amb motxilla o sense, seguirem caminant.

