Tercera romança de l’exili: fer figa

El 8 d’agost és el Dia Internacional de l’Orgasme Femení. Un no pot anunciar la seva arribada a so de bombo i platerets en jornada tan assenyalada i ficar només la punteta, un ha de complir com un mascle. Deixar els feligresos amb ganes de més sempre és lleig, però no satisfer-los precisament en el Dia de l’Orgasme, ratlla la crueltat. Per a això, millor quedar-se a l’exili, com vaig fer jo, que a l’agost no em moc de la platja ni encara que qui torni sigui el fill de Déu a la terra. Soc un exiliat amb principis, no com d’altres.

Els pocs fidels que esperaven el retorn del Vivales com un nou Tarradellas degueren sentir-se decebuts. No només no els va provocar l’orgasme, sinó que va ser el de sempre, molt prometre per a no ficar. Com és habitual amb aquest home, ni el dia de l’orgasme va fer un esforç, va fer figa. Eren poc més de 2.000 els devots que es van reunir a retre-li homenatge a Barcelona, he vist festes d’aniversari amb més assistents, i tot el que van aconseguir fou ser regats amb gas pebre per part de la policia, cosa que no és el substitut ideal del desitjat orgasme. Un veia els jubilats llacistes plorant i moquejant i pensava que era per l’emoció -o pel record d’algun orgasme oblidat en la memòria-, fins que, entre sanglots, els pobres donaven la culpa de les llàgrimes al gas pebre. Els llacistes mai estan contents, es queixen si els donen cops de porra i es queixen si els ruixen amb gas pebre, ni tan sols amb gas mostassa. Potser a la pròxima aconsegueixen que els tirin gas safrà, ja que de ser assaonats amb espècies es tracta.

Els qui esperaven al Vivales recordaven als protagonistes d’Esperant Godot, que no saben ni per què esperen ni què coi fan allà. Samuel Beckett no va imaginar mai que el seu teatre de l’absurd es tornaria real a Catalunya. No sé qui va afirmar que la història succeeix primer com a tragèdia i després es repeteix com a farsa. A Catalunya, sempre per davant, l’organitzem com a farsa ja a la primera, sense que calgui tragèdia prèvia. Per què, si és més divertit viure d’entrada l’esperpent? Quan Pedro Sánchez va vendre la Llei d’Amnistia als llacistes a canvi de seguir a la Moncloa, segons ell per a «solucionar el problema català» (sic), volia dir que aquí som massa seriosos. El problema català és que ens falten motius de riure, va pensar Sánchez, així que res millor que facilitar una òpera bufa amb el Vivales a les portes del Parlament, edifici que, ja que ha demostrat ser inútil en els últims anys -o tal vegada sempre-, servirà almenys d’escenari. A més, just al costat hi ha el zoo, i en cas de dificultat sempre pot el Vivales amagar-s’hi, amb el seu serrell quedarà dissimulat entre les llames, com un remugant més. Haurà d’aprendre a escopir, però un paio que ha aconseguit viure del conte set anys, bé pot aprendre a tirar salivades mentre mastega matolls.

Amb dos governs de pandereta com els de Madrid i Barcelona, fins i tot jo m’atreveixo a convertir-me en delinqüent. Clar que, per a això, és necessari que tots dos executius acordin posar en ridícul al cos de Mossos d’Esquadra, però això tant li fa, la diversió bé s’ho val. Després de tenir el Vivales al davant, els Mossos el van perdre -segur que van mirar en el recinte de les llames?-, i tot seguit van dur a terme l’Operació Gàbia, que més podria haver-se batejat com a Operació Boina, de tronada que era. Els Mossos serien un bon vassall si tinguessin bon senyor, però a Catalunya no té bon senyor ningú que treballi per a l’administració.

És una gran cosa això de proposar-se deixar Catalunya millor del que estava, però la primera meta hauria de ser no deixar-la pitjor. A Sánchez i al Vivales els convindria llegir Breve tratado sobre la estupidez humana, de Montero Castillo, ni que fos perquè des del títol els interpel·la, així sabrien que «és molt propi d’imbècils creure que ser víctima d’alguna cosa o anar amb cara d’oprimit per la vida et torna més interessant». Que gaudeixin vostès del seu orgasme, senyores.

