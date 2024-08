Tres escultures

Dissabte passat a primera hora quan encara no apretava gaire la calor i es podia sentir la fresca del matí vaig anar als jardins de la Devesa. Hi vaig anar empès a la recerca de resposta a una pregunta que m’havia fet en Jordi Grau, articulista i president del col.legi de periodistes de Girona. La pregunta m’havia despertat la curiositat i es referia a l’escultura d’homenatge a Fidel Aguilar.

Els jardins conserven el seu magnetisme al costat de la gran arbreda de plàtans. Un passeig de plàtans retallats, que no s’han deixat créixer i busquen unir en una volta els arbres de banda i banda fins a fer un camí ombrejat connecten el passeig central de la Devesa amb la Plaça de les Botxes. L’entrada des del Passeig Central queda avui molt lluny de la vella simetria de dues casetes o fins i tot de l’activitat intensa dels anys brillants del restaurant Rosaleda conduït per en Juli Lara, refugi de turistes passa-volants que aparcaven davant mateix del rellotge. L’antic restaurant acull una activitat de la Fundació Ramon Noguera i la caseta que queda és un equipament municipal; tot té ara en un agost xardorós un aire una mica decadent i tancat. El rec que emmarca tot volt els jardins és sec i mostra un llit ple de fulles i amb un aspecte dubtós que denota que no s’ha aprofitat per netejar.

Entrant a mà esquerra veig de lluny amb un punt de tristesa el brollador sec, eixut, sense aigua, amb l’estructura central enlairada que normalment regalimava i nodria molses diverses ben sec i les molses i restes de vegetació cremades i amb un to torrat. No sé si en les actuals circumstàncies i l’evolució que han fet les reserves dels pantans potser es podria començar a obrir les aixetes si es té cura de convertir la font en un circuit tancat. Em venen al cap i a la memòria fotografies antigues familiars amb una nena que mirava els peixos del bassi del brollador, la mare de jove, i unes altres de la colla de germans en la mateixa actitud entre expectant i encuriosida.

M’adreço a la banda dreta, la que mira entre els arbres i els parterres directament al paisatge de la ciutat, la Catedral i Sant Feliu. Volgudament deixo l’escultura que busco pel final i vagarejo entre boixos i pitus-porus en petits racons arrodonits. Primer en un espai que acull l’escultura dedicada a Juli Garreta el 1930, en bronze i pedra, de Joan Carrera. L’any que ve, 2025, farà cent anys de la mort de Garreta. L’arbust que hi ha darrere l’escultura corona el bust de bronze i l’envolta i mig oculta el rostre del músic. Potser en l’avinentesa del centenari de la mort es pot fer alguna millora i ordenació de l’entorn, podant només una mica l’arbust fins que deixi veure el volum sencer del bronze.

Després en un altre espai emmarcat per arbustos hi ha una escultura de fang «Noia» sobre una columna de pedra de Jordi Dalmau instal·lada l’any 1978 en un pedestal que amb anterioritat havia acollit una altra peça. L’espai envoltat de pitus-porus té uns bancs deliciosos de pedra. Uns bancs estirats, una mica ajaguts en els braços amb unes simples volutes amb un aire caigut com de triclinium gairebé. Tota la part del seient del banc és d’una sola peça de pedra potent com les peces laterals a banda i banda dels suports dels braços que aguanten el seient allargassat.

Finalment m’acosto a l’escultura dedicada a Fidel Aguilar. Davant d’un fons exuberant de palmeres, plàtans i canyes americanes s’alça un monument molt elaborat i d’estructura elemental i geomètrica. Una base triangular de pedra amb el costat llarg del triangle a tocar del rec fa de fonament d’un sòcol quadrat de pedra. Una columna sòlida i estreta s’eleva i culmina amb una còpia en bronze d’una peça de Fidel Aguilar. La columna es recolza en una peça ampla de pedra que la supera potser mig metre en alçada. El bronze s’alça gràcil per damunt de la columna emparat per la mampara fins per damunt de la cintura mentre que el bust supera l’alçada de la pedra i es fon amb la vegetació del fons. A la peça triangular de la base, escantonada en un dels angles, es llegeix: «Erigit per iniciativa dels Amics de les Arts i costejat per subscripció popular». La pedra del fons està ennegrida pels regalims de la pluja.

L’observació de l’escultura em suggereix alguns comentaris. El primer i més visible és que una petita barana de fusta tractada arran de terra interfereix amb la base triangular i a banda i banda en dificulta la lectura de la primera i la darrere de les paraules de la inscripció. Per altra banda la base del bronze està flanquejada per dues plaques; a l’esquerra un metacrilat que ens recorda com el 17 de desembre de 2017 l’escultura va ser apadrinada per l’Associació de Veïns de la Devesa en el marc del programa promogut pels Amics de la Unesco de Girona. A la dreta del bronze hi ha la placa metàl.lica amb la fitxa de l’escultura que explica com la peça és una còpia feta per Florenci Comas d’un original de Fidel Aguilar i un codi QR amplia els detalls.

No cal dir que les iniciatives dels veïns i dels amics de la Unesco són molt encertades i lloables i ens ajuden a conèixer el detall del parc d’escultures de la ciutat i treure-les sovint de l’anonimat. En el cas però d’aquesta peça dissenyada amb cura des de la forma geomètrica de tot el suport fins el mateix format de les lletres de la inscripció que tenen una unitat i un aire post-noucentista l’obra en el seu conjunt queda interferida per les dues plaques esmentades que potser es podrien substituir per un metacrilat apart al costat de l’escultura i deixant la peça totalment neta de qualsevol mena d’incrustacions i tornant-li la puresa primigènia volguda per l’associació que en va promoure la instal.lació i dedicació.

Per extensió un programa que servís per a fer un seguiment de tot el parc d’escultures de la ciutat i tenir-ne cura i assegurar la millora ambiental de l’entorn serviria per enaltir les peces i enlairar-ne la dignitat i la seva bellesa.

