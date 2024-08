El bluf de la comissaria

La noticia de fa uns dies afirmant que el projecte d’una nova comissaria de la policia municipal de Girona a Can Burrasó de Santa Eugènia va per llarg, no crec que hagi agafat a ningú per sorpresa. Les obres porten un retard de gairebé dos anys i, segons sembla, no es preveu una data concreta d’acabament dels treballs i, per tant, de posada en funcionament del nou equipament. L’excusa, perquè hom suposa que es tracta d’una excusa (potser no pas de mal pagador però sí de mal administrador), és que s’han d’acabar unes tasques relacionades amb la connexió elèctrica a l’exterior de l’edifici.

No serà més aviat que després de gairebé dos anys encara no s’han definit els usos i serveis que s’hauran de prestar als ciutadans a l’interior de l’immoble que segueix en obres? És evident que els veïns estan amoïnats i no només perquè comproven dia rere dia que la casa està en un estat precari, amb tanques al seu voltant i poca diligència en els treballs. El que potser no saben o, si ho saben encara no han posat el crit al cel, és que la tan desitjada i esperada comissaria, no serà tal quan finalment s’acabin les obres. La realitat s’imposarà perquè és evident que la plantilla de la Policia Municipal de Girona no disposa d’efectius suficients per poder fer els tres torns mínims que caldrien perquè pogués funcionar una comissaria tal i com marquen els canons mínims en qüestions de seguretat. Com a molt, s’hi podrà posar una petita oficina de recepció de denuncies o queixes amb un únic agent en horari limitat d’atenció al públic I para de comptar. També és possible que en aquest nou espai s’hi puguin traslladar alguns dels treballadors municipals que es dediquen a les tasques de Serveis Socials atès que al barri de Santa Eugènia i Can Gibert és on es registra un nombre més nombrós d’usuaris i, per tant, s’estalviarien anar amunt i avall amb les seves demandes i llurs tràmits administratius. És a dir, si les coses no canvien i no crec que hagin de canviar a la curta, no hi haurà comissaria de Policia perquè aquesta continuarà a Bacià. Fa poc, i després d’una lluita de molts mesos, finalment l’Ajuntament va accedir destinar una partida pressupostària per solucionar els deutes econòmics que havia contret amb la plantilla de la policia, una reclamació que els havia portat a manifestar-se als plens municipals i a no fer hores extraordinàries. Però una cosa és separar una partida pressupostària i l’altra atendre la necessitat de la ciutat mitjançant la contractació i posterior preparació de nous agents. Girona està per sota dels paràmetres recomanats i la veritat és que es fa molt evident la manca d’efectius que sovint han de suplir mancances diàries gràcies a una plantilla de professionals de la seguretat que s’han de multiplicar per poder resoldre els problemes que genera una ciutat viva i dinàmica com la dels quatre rius.

A finals de juliol. La vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica Gemma Geis afirmava que en el proper any atendran la seguretat «una de les demandes més importants de la ciutadania». Un bon desig però el problema rau en la realitat d’una CUP que ostenta l’alcaldia en la persona de Lluc Salelllas, molt més interessat en assumptes més «rellevants» com ara suprimir places d’aparcament a la Guàrdia Civil, denegar el permís per poder veure en un lloc públic la final de de l’Eurocopa o retirar plaques velles, que no pas entomar les necessitats de la policia, ni que sigui la seva. Girona, però, és realment una ciutat segura? Personalment penso que sí, però això no obsta perquè es posin tots els mitjans que siguin necessaris perquè aquesta percepció arreli en la ciutadania i això passa també per omplir les paraules de contingut i, entre altres coses, complir amb les ràtios policia/habitant que aconsellen les mateixes directrius europees. En definitiva, posar fil a l’agulla i encarar un increment de la plantilla de la Policia Municipal que, de retruc, faci que la Comissaria deixi de ser un bluf i es converteixi en l’espai de seguretat que Santa Eugènia reclama i es mereix.

