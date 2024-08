Des de 1977, quan Tarradellas va dir allò de «Ja soc aquí» després del decret de Suárez que va restituir la Generalitat provisional fins avui, hem conegut nou presidents. A les primeres eleccions, el 1980, i contra tot pronòstic es va investir al convergent Jordi Pujol, que el primer que va dir va ser «Anem per feina». No ho devia fer malament perquè var ser reelegit cinc cops durant vint-i-tres anys. Un cop jubilat, Pujol va caure en desgràcia. Es veu que massa pendent de la política no s’havia ocupat de la família. El 2003 el primer tripartit d’esquerres va investir un socialista barceloní de bona família: Pasqual Maragall que va impulsar la redacció del nou Estatut i va practicar allò de la política Dragon-Khan. En la segona legislatura tripartita va ocupar el càrrec el socialista José Montilla, home de caràcter afable i orador discret, a qui va tocar defensar l’estatut retallat. Aquest, afegia al càrrec un tret social que diu molt de la integració: És nascut Iznájar, Còrdova. El 2010 els vots dels catalans van tornar a donar el poder al món convergent i va ser investit l’hereu Artur Mas, amb un perfil de gendre ideal i gust per a les metàfores marineres que, aclaparat pel cas tres per cent, es va convertir a l’independentisme una calorosa tarda de setembre veient per TV3 un milió de segadors clamant sense tirar un sol paper a terra. Però l’any 2016 les de la CUP van decidir llençar-lo a la paperera de la història i van haver de córrer cap a Girona a fitxar l’alcalde Carles Puigdemont, desconegut fora de la ciutat que, amb mà de ferro ens va conduir cap al gloriós desastre del Procés. Quan va marxar, Puigdemont, dit el legítim, hi va deixar també un desconegut vicari anomenat Joaquim Torra que, es veu, que per respecte reverencial no entrava al despatx de presidència i que no va tenir inconvenient en fer-se inhabilitar per una pancarta. Va ser substituït per un president d’ERC, Pere Aragonès, al que hem d’agrair que durant el seu mandat les coses no hagin anat a pitjor, negociant indults i l’amnistia i procurant no embolicar més la troca, que no és poc. I així, fins aquesta setmana en la qual un nou tripartit ha tornat la presidència al PSC en la persona de Salvador Illa. Jo els he donat sempre a tots un vot de confiança inicial, fins i tot a Torra. Benvingut, president. Fins d’avui en vuit, si no hi ha res de nou.

