Puigdemont ja és una caricatura

Mai un cos policial tindrà tan fàcil la seva feina. La persona a detenir, una peça de caça major, els avisa del dia, hora i lloc on el poden trobar. Segurament, no sabrem si tot estava pactat, però el cas és que Carles Puigdemont ha aconseguit enganyar tothom un cop més, es fa fonedís com el Mago Pop i deixa en el major dels ridículs possibles la policia del seu país. Després de set anys fugat, travessa la frontera el dia que vol, sense ser detingut, i passeja tranquil·lament pels carrers de Barcelona. Quan penses que a Catalunya ja no podem caure més avall, apareixen nous episodis que avergonyeixen a qualsevol persona amb dos dits de front. No ens aixecarem mai. L’espectacle davant el Parlament és la culminació d’aquests llargs anys de procés i d’una nova legislatura perduda, en aquest cas la de Pere Aragonès, la de la crisi de l’aigua, la de la falta de recursos econòmics a la sanitat, la del descens dels nivells educatius, la de la desafortunada política penitenciària i de l’augment exponencial dels delictes. I, per acabar-ho d’arrodonir, la cirereta de dijous: als Mossos d’Esquadra, un dels majors símbols de l’autogovern català, se’ls escapa davant dels nassos dels seus principals comandaments i d’uns tres-cents agents la persona més buscada d’Espanya. Com hauria gaudit el gran Berlanga retratant aquesta gent amb el mestratge que ho va fer sobre l’Espanya franquista!

El conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, que ha aconseguit allò que semblava impossible, fer bo a Miquel Buch, i el comissari Eduard Sallent (vull pensar que el nou govern anul·larà el nomenament de Major que li ha regalat ERC), haurien d’haver dimitit al cap d’un minut de la fuga de Puigdemont. Per una elemental qüestió de dignitat i de respecte als càrrecs que ocupen. Ells com a màxims responsables, però també el director general de la policia, Pere Ferrer, i tots els comandaments implicats en l’operatiu. I, si no van tenir el valor de dimitir immediatament, ho haurien hagut d’haver fet unes hores més tard després d’haver retingut a milers de ciutadans i generant unes innecessàries cues quilomètriques a les principals carreteres en ple mes d’agost en una operació «gàbia» que només es va posar en marxa per justificar la seva incompetència. De debò es pensaven que enxamparien a Carles Puigdemont, precisament el rei de l’escapisme, en un control policial després que els hagués fet pam i pipa a la seva cara? Tan inútils són?

Ara bé, aquest ridícul històric dels Mossos, que fa un mes i mig ja ens van demostrar de quin peu calcen mirant (sempre es limiten a mirar?) com un grup de persones destrossava uns habitatges al barri de Sant Joan de Figueres, no ens hauria d’impedir veure la realitat d’un Carles Puigdemont que ha organitzat una nova performance per amagar que cada cop més és una caricatura de si mateix, una mena de Ruiz-Mateos. Només unes 3.000 persones com a màxim, moltes d’elles càrrecs públics, van anar a rebre’l, res a veure amb la gran rebuda, amb honors de cap d’estat, que somiava des que es va fugar a Bèlgica. Ha tornat a mentir (»si hi ha debat d’investidura jo hi seré. Només un cop d’estat ho impedirà» i tampoc ha complert la promesa d’abandonar la política si no era president de la Generalitat), però això ja és un problema dels seus fanàtics seguidors, la resta dels catalans ja fa temps que l’ignoren. I mentre Salvador Illa feia un assenyat discurs a l’interior del Parlament sobre els problemes que afecten els ciutadans de Catalunya, ell parlava de vaguetats sense gens d’interès, diria que ni per la seva parròquia, que continua vivint en una permanent falsedat. Haurien volgut fer com Trump en l’assalt al Capitoli, però es van haver de limitar a intentar boicotejar, sense èxit, la sessió d’investidura amb la deplorable col·laboració del president del Parlament, un Josep Rull que va liderar l’intent de filibusterisme parlamentari. No desistiran (un dels seus referents, Vicent Partal, ja ha demanat «l’organització d’una protesta permanent», mentre el cupaire alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha parlat d’un fantasiós govern paral·lel), però l’espectacle de dijous ha servit per demostrar que Carles Puigdemont és un pobre noi, sense cap futur polític, que ha passat de voler plantar cara a l’Estat a suplicar l’aplicació de la llei espanyola d’amnistia i que ha fet un últim servei al país: desprestigiar els Mossos com mai ningú ho havia fet.

