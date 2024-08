Chábeli reformarà La Moncloa

Com a addicta espectadora dels programes de reformes dels bessons Drew i Jonathan Scott, que converteixen immobles sinistres, desfasats o atrotinats en La casa de tus sueños, em vaig prendre amb escepticisme l’aposta estiuenca de Televisió Espanyola amb Los Iglesias. Hermanos a la obra, on Chábeli i Julio José Iglesias atenen les peticions de diferents famosos per remodelar els seus domicilis. Les audiències dels quatre primers programes han estat tan baixes i les crítiques als fills de Julio Iglesias i Isabel Preysler tan nefastes que l’espai s’ha retirat de la graella de dimarts i se l’ha enviat divendres a la matinada, on no ho veuran ni els que tornen de festa. M’imagino els inimitables contractistes canadencs de Los gemelos reforman dos veces entrant amb la seva maça al despatx del directiu de l’ens públic que va decidir produir el format (vuit capítols que han costat gairebé dos milions d’euros) protagonitzat per la parella de pijos residents a Miami. Li deixarien un «espai obert» amb vista a l’oficina de l’atur al crit de: «Ets un inútil… i ho saps». Fins a trobar el mannà de TVE, a Chábeli se la podia considerar una aturada de llarga durada, ja que no ha treballat els últims 15 anys. El seu germà, per contra, és un cantant sense gaire estirada, assidu als concursos del canal públic, que serveix tant per ballar com per enfornar un pa de pessic i ara per ajustar cargols. S’han endut 244.000 i 104.000 euros de diners públics respectivament pel seu homenatge a Pepe Gotera i Otilio. En l’únic tret de progressisme que se’l pot trobar a aquest fitxatge, ella desmenteix la bretxa salarial de gènere i cobra el doble perquè és la ideòloga de les solucions decoratives efectuades a les mansions de Gloria Estefan, Luis Fonsi, Norma Duval o Arantxa Sánchez Vicario. Estem esperant el tuit de Yolanda Díaz sobre això.

I és que RTVE no només atendrà el problema de l’habitatge del comú dels desgraciats, amb notícies sobre lloguers impossibles, gentrificació, desnonaments i famílies que viuen en caravanes: els rics també ploren pel color de les cortines i tenen les penes d’interiorisme que Chábeli i Julio José poden resoldre divinament a càrrec dels nostres impostos. Per exemple, Isabel Preysler, mare de tots dos, que no sabia què fer amb el jardí de casa seva, anomenada Villa Meona per la quantitat de banys que atresora, i després de la intervenció de la seva primogènita disposa d’un racó superguai. O Ana Obregón, que necessitava una caseta de nines per a la seva néta a l’exterior del seu xalet de la Moraleja, una petita construcció plena de motllures color de rosa. Si fos un acudit de David Broncano riuria fins i tot Tamara Falcó, l’única Preysler que recull audiències a El Hormiguero de Pablo Motos, la competència. A la pública li han venut els germans el peix, i ara no sap com amortitzar-los. Potser un últim episodi en què Chábeli doni una volta a aquests salons de la Moncloa de parets adornades amb quadres de Miquel Barceló. Pedro Sánchez podria voler un nou aire per al palau que li faci oblidar el pas per allà del jutge Peinado i el seu mariachi d’ultres, que va ser un vist i no vist però va deixar empremta. Tot un repte cuqui per al trepant de Julio José.

