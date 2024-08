Més pisos per no frenar el creixement

Gairebé totes les grans ciutats europees s’enfronten a una crisi de l’habitatge. Els preus i els lloguers s’han disparat i cada cop són més les persones que no troben habitatge assequible a prop del seu lloc de treball o d’estudi. La reelegida presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat que desenvoluparà un Pla Europeu d’Habitatge Assequible per ajudar a desbloquejar la inversió pública i privada necessària. El pla ha estat ben rebut mancant conèixer els detalls i malgrat que les competències en habitatge les tenen els estats. Però qualsevol finançament extra o estímul a la inversió serà benvinguda.

Al nostre país també s’han fet anuncis rellevants en aquest sentit. És el cas del conveni entre l’ICO i el Ministeri d’Economia per donar préstecs i avals per valor de 6.000 milions d’euros per construir fins a 43.000 habitatges aprofitant els fons Next Generation. A Catalunya, l’ICF ha pactat un préstec de 490 milions amb el BEI per a la construcció d’habitatge assequible.

Però perquè tots aquests plans tinguin èxit i es tradueixin en la construcció de més habitatges, és important analitzar quines són les traves que frenen l’oferta residencial a Espanya i posar-hi solució. En aquest sentit, un informe recent del BBVA Research apunta dades rellevants.

La construcció de nous habitatges no ha mantingut el ritme necessari per satisfer la demanda creixent. A Espanya, entre el 2008 i el 2022, els habitatges iniciats (1,53 milions) van ser molt inferiors a les noves llars creades (2,40 milions). A més, el pressupost públic destinat a habitatge se situa en nivells baixos malgrat l’ascens dels darrers anys. Des del 2021 només s’han iniciat uns 13.000 habitatges protegits a l’any davant dels 70.000 anuals el 1995 i el 2010.

Però el problema de l’habitatge no és generalitzable a tot el territori espanyol, afecta sobretot les grans ciutats i especialment les més turístiques, igual que a la resta d’Europa. La forta concentració de l’activitat econòmica a les grans ciutats, la mobilitat internacional creixent dels estudiants i el boom dels habitatges turístics han disparat la demanda sense que l’oferta hagi crescut al mateix ritme. El resultat és un augment sostingut en els preus de l’habitatge que dificulta l’accés a la propietat, especialment entre els joves i les famílies d’ingressos mitjans i baixos, contribuint a ampliar la desigualtat social. Els alts preus i els lloguers també dificulten la mobilitat laboral i es pot convertir en un coll d’ampolla per al creixement de l’ocupació i per a la prestació de serveis públics bàsics, com ja passa a les Balears.

A què és degut l’escassa construcció d’habitatge? Els motius principals són les restriccions normatives i de tramitació, els alts costos de construcció i l’escassa disponibilitat de terrenys urbanitzables.

Per mitigar la crisi actual de l’habitatge, és essencial simplificar i agilitzar els processos burocràtics relacionats amb la construcció d’habitatges. Això inclou la revisió de normatives urbanístiques, la reducció de traves administratives i donar seguretat jurídica als inversors. Per això és fonamental que s’aprovi la Llei del Sòl que promou el Govern. També es podria reduir el cost i el temps de construcció gràcies a mètodes de construcció innovadors, com ara la construcció modular i l’ús de materials sostenibles. Però, sens dubte, la mesura més urgent és promoure sòl urbanitzable a les àrees metropolitanes amb la implicació dels ajuntaments, per exemple, reutilitzant terrenys industrials obsolets i, alhora, millorant la xarxa de transport públic.

En qualsevol cas, l’augment de l’oferta d’habitatge només es pot produir amb la col·laboració entre el sector públic i el privat. Hi ha en joc el creixement econòmic i l’augment de la desigualtat social.

