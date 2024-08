Camins a la mar

La plaça de les corporacions, a Òstia, el port comercial de l’antiga Roma, era una mena de cambra de comerç, on s’aplegaven els armadors. Els mosaics del terra il·lustren aspectes del transport de mercaderies per via marítima a l’imperi romà del segle II dC.

Justament a la ciutat eterna, prop del Tíber i de l’Aventino, un dels set turons, s’hi troba Il Monte Testaccio un monticle que dona nom a aquest popular barri, i que deriva de la paraula llatina testa que vol dir «fragment de ceràmica». Aquest promontori artificial es va formar durant els segles I al III dC per l’acumulació de milions de fragments d’àmfores trencades, un 80% de les quals transportaven oli d’oliva procedent de la Bètica (actual Andalusia), el que dona idea de la importància del transport marítim a l’antiguitat, quan el gruix del transport de mercaderies es feia per via marítima. Era el més ràpid, i el més segur.

Ara, el transport marítim representa també un 80% del total del transport mundial. Llevat de la Unió Europea, on les condicions físiques (dimensions continentals reduïdes i bona xarxa de carreteres) fan que aquesta proporció s’inverteixi, i situa el transport per carretera en el 76,6% (tot i que, a Espanya s’enfila fins al 90%).

La UE, sempre pràctica, i malgrat les freqüents crítiques, sovint visionària, va encunyar l’any 2001, el concepte d’autopistes del mar, de les quals se’n parla poc, tot i que responen a la mateixa filosofia de les autopistes ferroviàries de mercaderies, com el nostre corredor mediterrani. És una idea senzilla: la unió marítima entre ports per tal de disminuir l’impacte ambiental del trànsit rodat, evitar el col·lapse de les carreteres i oferir una manera de transport eficient.

N’hi ha quatre. L’autopista del mar Bàltic per a comunicar els països de l’Europa Central i de l’Oest; l’autopista del mar d’Europa occidental, per a comunicar Espanya i Portugal amb el Mar del Nord a través de l’arc atlàntic; l’autopista del mar d’Europa sud-oriental, per comunicar la Mediterrània més oriental, el Mar Adriàtic i la Mar Jònica, i l’autopista del mar d’Europa sud-occidental -la nostra- per a comunicar Espanya, França i Itàlia amb l’autopista del mar d’Europa sud-oriental arribant fins al Mar Negre.

Reiteradament es publiquen dades alarmants posant de manifest el col·lapse de l’AP-7 i les seves repercussions funestes: retencions quilomètriques i accidents mortals implicant camions. Un remake actual però no menys angoixós de Le salaire de la peur del cineasta Cluzot. És evident que la solució no és senzilla, i inclou un ampli ventall de propostes, però de segur, les autopistes del mar, conjuntament amb el corredor mediterrani fan part de la resposta.

Per alimentar el transport de mercaderies mitjançant les autopistes marítimes i ferroviàries, calen terminals de transport intermodal, basades en el transport per contenidors, també conegudes com a ports secs.

Què és un port sec? Una instal·lació logística connectada a ports marítims a través de xarxes de transport terrestre o ferroviari, que facilita la transferència, amb contenidors, de mercaderies entre diferents modes de transport, com ara camions i trens. Perquè la seva eficiència sigui màxima, cal, com és lògic, que es trobin a la capçalera o a la cua d’una autopista ferroviària. O dins de hubs portuaris estratègics com Barcelona, Tarragona o València.

Els ports secs també poden ubicar-se lluny del mar, permetent que les mercaderies siguin despatxades i gestionades lluny de la congestió dels ports marítims tradicionals i les principals vies de transport internacional. De fet, al ramal «central» del corredor mediterrani hi ha ports secs a llocs com Madrid o Saragossa. Tot això pot ajudar, sens dubte, a descongestionar la dissortada AP-7.

A les comarques gironines també en tenim un de port sec: la terminal intermodal de Vilamalla. És un projecte que mai ha acabat de reeixir, potser per tractar-se d’un disseny obsolet -amb vies ferroviàries d’ample Ibèric- ideat en un moment (el 1984, fa exactament 40 anys) en què la terminal es trobava a la capçalera d’una via ferroviària -ara, a causa del túnel ferroviari de La Jonquera ja no és així- i quan encara no existien projectes com el corredor mediterrani, ni tampoc els exigents estàndards de protecció del medi ambient actuals.

Per tant, la utilitat d’aquesta terminal és, segons els experts, boirosa. Fins i tot si, com sembla, volen afegir-hi un ramal ferroviari d’ample internacional. Res d’això pot canviar la dubtosa manca d’idoneitat, atès que la terminal ja no es troba ubicada ni a la capçalera, ni a la cua del corredor mediterrani, ni tampoc dins un hub portuari, ni terra endins, lluny dels ports de mar.

De manera sorprenent, s’ha plantejat l’ampliació d’aquest projecte anacrònic, per tal d’assolir una major capacitat, i acollir trens de fins a 750 metres, als termes de Garrigàs i Siurana d’Empordà, una bucòlica contrada de vinyes, oliveres i conreus.

Quin sentit té ampliar una infraestructura que ha perdut el seu sentit original? Encara volem encabir-hi més camions a l’AP-7? Només cal fer un tomb per la zona per a veure el nivell de saturació viària actual. A més, els ecologistes adverteixen que aquest projecte posa en risc la zona dels estanyols de Tonyà, dessecats al S. XIX, però que fan part de l’entorn dels aiguamolls de l’Empordà i les seves atàviques rutes migratòries, tot legalment emparat, atès que fa part de la Xarxa Natura 2000, com a «zona de protecció per les aus» (de la qual, per cert, forma part també la llacuna de la Ricarda a tocar de l’aeroport de Barcelona). Segons els ecologistes, sembla dubtós que aquest projecte pugui complir amb els exigents controls mediambientals de la UE.

Certament, la UE vol fomentar el transport intermodal -i per això ofereix molt generoses subvencions finançades pels fons Next Generation de la UE-. Però això té com a objectiu: «permetre abandonar progressivament el transport per carretera i fer que el transport de mercaderies a Europa sigui més respectuós amb el medi ambient». Això és compatible -es demanen els ecologistes contraris al projecte- amb una AP-7 saturada, amb 105.000 vehicles diaris al llarg de l’any, que pot superar els 120.000 al pic de l’estiu?

Es demanen també si té sentit aquesta instal·lació, a poc més de cent quilòmetres del hub de transport intermodal del port de Barcelona, i a tocar de la gegantina terminal intermodal del Voló, a l’altra banda de la frontera.

Les autopistes del mar, però, sí que en tenen de sentit, atès que cerquen «permetre eludir els punts de congestió que representen els Alps, els Pirineus, el Canal de la Mànega i d’altres que existeixen a Europa el que representarà un estalvi energètic, una reducció de la contaminació i un trànsit més fluid a les principals xarxes de transport terrestre europees».

A la Mediterrània sud, entre Algesires i els Pirineus només n’hi ha tres. Barcelona-Genova, Barcelona-Civitavecchia i, inaugurada fa uns dies, València-Civitavecchia. Segons els estudis tècnics, el marge per a créixer és força gran.

Els ciutadans estan cada cop més informats, i demanen respostes clares. Hi ha un consens força majoritari a la societat catalana en favor d’una reducció del trànsit de mercaderies per autopista, i una demanda de més respecte pel medi ambient. Quin sentit tenen projectes que van en la direcció oposada? Cal demanar respostes. Cal transparència. I cal advertir la UE –que dona suport i finança el transport intermodal de mercaderies per tal de reduir el transport per carretera-, perquè, sempre amatent als interessos dels ciutadans, es clarifiqui el sentit d’una inversió, que potser és sobrera.

Com passa sovint, la resposta la trobem al passat. A Òstia i al Testaccio. Dos mil anys més tard, torna a tenir sentit el transport per mar, com a complement del corredor mediterrani. Aquest sembla el camí i no pas d’altres. Qui no ho vegi així, ho hauria d’explicar.

