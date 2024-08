De la fantasia a la realitat

El meu veí aixeca la persiana cada matí. Fins i tot als mesos d’estiu. A la tarda el seu magatzem arriba als 38°. L’empresa té la majoria dels clients a la Costa Brava, per la qual cosa no pot gaudir de vacances a l’estiu. Ha de fer molts números per a arribar a finals de mes i pagar els treballadors, els proveïdors i el reguitzell d’impostos als quals estan sotmeses les PIMES. Per sort va poder superar la Covid-19 gràcies a un préstec ICO ofert pel govern espanyol. Encara l’empresa l’està pagant, però amb un interès mensual molt baix. Afortunadament pot fer front a tots els pagaments, dedicant-hi deu hores al dia i conformant-se amb un salari modest. Aquesta és la realitat no només del meu veí, sinó de molts emprenedors, autònoms i petits empresaris de casa nostra.

Però en més d’una ocasió em comenta que ha somniat en ser propietari d’un cotxe d’alta gamma i que havia jubilat el seu vehicle de tretze anys, que tenia una casa a la platja o a la muntanya i que vivia en un xalet davant de l’estany de Banyoles. Però diàriament es desperta a dos quarts de set de matí i s’adona que tot ha estat un somni, una fantasia del seu imaginari nocturn.

I això més o menys és allò que s’ha viscut en la política catalana. La darrera performance d’en Puigdemont ha estat patètica. Clou deu anys de fantasies, de fer volar coloms i d’il·lusions irrealitzables. I allò més greu: de mentides. És l’home que encara esperen al Col·legi Universitari de Girona quan desaparegué de sobte a primer de carrera, sense aprovar. Ha estat un engany continuat que ha suposat una autèntica frustració per a molts independentistes.

És per això que a l’Arc de Triomf de Barcelona s’hi aplegaren pocs ciutadans. Eren jubilats -tenen garantida la pensió- i un munt de càrrecs públics que gaudeixen d’uns sous totalment fora de mercat. La majoria d’ells no han treballat mai i avui serien incapaços de trobar feina. Es refugien en els ajuntaments, consells comarcals, diputacions, etc, etc... La llista és llarga i que com amb el sou no s’hi juga es veieren obligats a assistir al xou del noi d’Amer que no es presentà a la sessió d’investidura com havia promès. Va fugir amb la complicitat d’un advocat com Gonzalo Boye -que fou condemnat a 14 anys de presó per col·laborar amb la banda terrorista ETA-, d’un Jordi Turull que cada dia fa més pena i d’un mosso que teòricament treballa per en Quim Torra i les seves fabulacions. I ho va fer sense importar-li el prestigi de la Generalitat ni dels Mossos d’Esquadra. Això sí, amb el vistiplau de TV3 que aquests darrers dies s’ha convertit amb una mena de portaveu de la casa de Waterloo.

Afortunadament Catalunya ha tornat a la realitat amb un nou president com Salvador Illa i el seu antecessor, Pere Aragonès, al qual se li ha de reconèixer haver protagonitzat un traspàs impecable.

Ara arriba l’hora de la veritat. La democràcia és respecte a la pluralitat i alternança. Els socialistes agafen el relleu dels republicans i de segur que d’aquí a uns anys ERC tornarà al govern. Però al mes de maig els electors demanaren tocar de peus a terra i posar fre a un independentisme caducat. Els reptes que avui ha d’afrontar Catalunya en matèria educativa, sanitària, energètica o d’infraestructures són majúsculs i ja no es pot perdre més temps entretinguts en picabaralles estèrils entre partits o cercant sempre l’enemic exterior. Els catalans abonaren amb el seu vot el pragmatisme i la seriositat d’un home senzill i rigorós que no s’ha cansat de dir que el seu objectiu és unir i servir. Ho va fer en campanya i ho repetí el proppassat dissabte en el Palau de la Generalitat.

Catalunya ha superat una etapa complicada i n’enceta una de nova. És el moment de tocar de peus a terra i de resoldre qüestions pendents que s’han abandonat en un calaix per por de prendre decisions que poguessin fregar ulls de poll. Entre la fantasia i la realitat, la majoria ha apostat per la realitat. Ara caldrà veure si el nou govern -amb cares noves i altres no tan noves com Miquel Sàmper o Ramon Espadaler- és capaç de fer-ho, sense necessitat de veure fantasmes per tots costats. n

