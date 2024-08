Pròxima estació Girona

En el pròleg del llibre Billete de ida (1999) de Javier Martínez Reverte, un volum en el qual l’autor recull els seus millors reportatges de viatges publicats en diferents mitjans, l’escriptor espanyol sentencia: Només ens queda llegir... i després escriure.

Fent cas al gran mestre Reverte, aquests dies calorosos del mes d’agost, els passo a Girona, llegint i escrivint sobre viatges reals o imaginaris, tot escoltant músiques del més diversos estils i procedències.

Reverte, en el seu cànon de periodista, corresponsal i escriptor tenia una màxima que deia: Llegir, viatjar, explorar, aventurar-se i al final escriure. Enguany passo l’estiu a Girona, tot i que per circumstàncies personals, familiars i econòmiques podria haver sortit, car ara tinc més llibertat que mai, atès que no tinc horaris ni compromisos que em lliguin a cap lloc concret.

Altres anys, en situacions diferents, havia fet moltes escapades estiuenques. De fet, puc dir que, amb els anys, he estat a tots els llocs que he volgut anar. Només hi ha un indret que se’m resisteix i que encara tinc pendent de recórrer, aquest és la ciutat santa de Jerusalem, una destinació que, coincidireu amb mi, ara mateix no és el millor moment per viatjar.

I no és per manca d’oportunitats que no hi he anat. He tingut ocasió d’afegir-me a diverses peregrinacions organitzades per amics i coneguts com ara el pintor Lluís Roura, Mn. Pere Domènech, actual rector de Sant Esteve a Olot, o les que promocionava en Pere Codina Gironella, un tràfec que conec des que anàvem a estudi junts en els maristes de la Mercè.

Algú podrà pensar que és la por la que em reté a Girona i m’impedeix ara conèixer les muralles de Sió. Res més lluny d’això, a la meva edat ja estic curat d’espants. Alguna vegada ja he explicat el meu viatge a l’Ulster l’any 1982, pocs mesos després de les vagues de fam dels presoners de l’IRA, aleshores vaig ser retingut a Belfast per paracaigudistes britànics. També és coneguda la meva anada a Pamplona un any per l’Aberri Eguna a l’època de la transició, quan la capital navarresa estava assetjada pel temible general Santamaria, aleshores vaig aconseguir entrar a la ciutat duent un nen a coll.

És sabuda, pública i notòria la meva visita a Haití l’any 1991, quan el país es trobava en ple procés, encara ara no sé si revolucionari o reaccionari, en temps del president i antic salesià Jean Bertrand Aristide. Llavors, vaig traspassar la frontera terrestre (venia de la República Dominicana) l’endemà que una brivalla enfurismada assaltés el parlament, apallissés diversos diputats, els hi posés un pneumàtic al coll i després els hi fotés foc. Aleshores vaig dir i encara ho mantinc ara, que allò era l’infern d’en Dante. Vist amb ulls d’avui, us he de dir que vaig ser un autèntic insensat, aquell dia sí que me la vaig jugar de valent.

Per no fer-me més cartell, només us diré que vaig visitar Sud-àfrica el juliol de 1990, tot just cinc mesos després que alliberessin Nelson Mandela. El dia abans de tornar cap a casa, vaig ser assaltat a Johannesburg per un grup dels Inkatha. Mesos després i gràcies a una informació apareguda en el Diari de Girona, l’ambaixada sud-africana a Madrid, es va posar en contacte amb mi per tal de demanar-me disculpes i interessar-se per la meva situació personal.

A banda d’aquestes vacances que podríem qualificar més de risc, també he viatjat per tota Europa, els EUA de costa a costa, la Unió Soviètica, el nord d’Àfrica, les principals illes del Mediterrani...

Hi ha països a on no he anat. Per exemple no conec l’extrem Orient. A la Xina i el Japó els considero uns indrets massa tecnològics, americanistes i neocapitalistes. Tampoc he estat a l’Índia ni el Pakistan, les seves allisades hinduistomahometanes me n’han allunyat. El fanatisme religiós també m’ha frenat de visitar estats que estan guiats per l’integrisme musulmà.

De fet, podria dir que en els darrers anys, m’he centrat principalment a redescobrir paradisos propers. M’agraden molt les comarques gironines, gaudeixo anant a Barcelona a veure exposicions i em complau anar cada divendres a Bescanó a col·laborar amb en Llorenç Carreras en les tasques més diverses.

També m’encanta Portbou, un poble que ara mateix no té gaire requesta, tot i que a mi em delecta visita’l de tant en tant. La figura de Walter Benjamin, per a mi sempre és un bon motiu per a anar a aquesta destinació ferroviària on habita l’enyorat amic Josep Maria Loste Romero.

Visita obligatòria, una atalaia fantàstica per a contemplar la plana de l’Empordà, és el monestir benedictí de Sant Pere de Rodes. Entre setmana el paradís el trobem en el nostre estudi-taller. Allà pintem, llegim, escrivim i fem tertúlia amb i amics i amigues que ens venen a veure.

Tot sovint amb el pintor Enric Ansesa Gironella, fem sortides per anar a treure el ventre de penes. M’encanta quan anem a la gola del Ter, un indret extraordinari per gaudir de la tramuntana, les brises i tot l’aire i la llum de la Mediterrània.

Un altre clàssic dels darrers estius és quan vaig a Calonge convidat per la Fina Burset. Des de la terrassa del seu apartament s’albiren les platges de Palamós i Sant Antoni, quina meravella!

Jo que no sé nedar ni anar en bicicleta, em captiva l’art del passeig, voltar amunt i avall sense anar a cap lloc concret. Arribat a aquest punt, és quan he de recomanar-vos, amics lectors, el llibre Lectures, passejos i viatges de Walter Benjamin, tot un gaudi d’aquest mestre del flâneur. M’encisa badar, adonar-me, descobrir coses noves i/o sorprenents, situades en llocs pels quals he passat milers de vegades.

Vagar sense rumb i sobretot sense mòbil, sense cap objectiu concret, amb tots els sentits ben oberts, sent receptiu a totes les impressions que l’atzar t’ofereixi, és un autèntic plaer, no us el perdeu! n

