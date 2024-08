I si tots els immigrants fessin vaga?

Mentre veia imatges dels aldarulls racistes del nord d’Anglaterra em va venir una idea al cap: Què passaria si tots els immigrants i fills d’immigrants del Regne Unit es declaressin en vaga per defensar els seus drets? I vaig continuar pensant: I si els de França fessin el mateix contra el creixement de l’extrema dreta, encaminada amb pas ferm cap a la presidència de la república? I si l’exemple s’estengués a Catalunya, on no només creixen les formacions xenòfobes sinó que el discurs «immigració igual a delinqüència» està penetrant acceleradament en la dreta nacionalista clàssica?

Per què una vaga? Perquè és una manera clàssica de reivindicar els mateixos drets per part d’aquells que se senten maltractats o discriminats per l’estat de coses. Quan els obrers sindicats van començar a aturar les fàbriques pretenien que el propietari es quedés una part menor del fruit del seu treball i ens en retornés una part més gran. La vaga equivalia a un crit: si nosaltres no treballem tu no tens producció per vendre ni beneficis per gaudir-ne. Potser que ens respectis, oi? La vaga era un risc per als vaguistes, que de vegades ho pagaven car, però també un maldecap seriós per al propietari, que sovint acceptava negociar.

Un de cada sis ciutadans del Regne Unit ha nascut a l’estranger, si fa no fa com a Catalunya. Quan hi afegim les persones foranes nacionalitzades, però no per això menys assenyalades, les xifres encara són més altes. Britànics i catalans ens veuríem doncs més o menys igual d’afectats per una vaga d’immigrants. A més a més, les estadístiques diuen que el percentatge de gent amb feina és més alt entre ells que entre els indígenes. Pensem-hi: què deixaria de funcionar si un dia es quedessin tots a casa?

Mirem al nostre entorn. Fixem-nos en tots els africans, asiàtics, americans, que veiem cada dia, en la feina que fan i en la possibilitat que deixin de fer-la. Quin daltabaix, oi? Doncs potser que els respectem. n

Subscriu-te per seguir llegint