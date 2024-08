Han passat uns dies de la proclamació de Salvador Illa com a president de la Generalitat, i encara em resta a la memòria la convulsa jornada en què es va produir. Tots estem una mica tips de l’abús que se n’ha fet aquests darrers anys del terme «jornada històrica», però la del dijous en té totes les característiques. Ara bé, parafrasejant una cèlebre cita de Marx, del seu llibre «el 18 brumari de Lluís Bonaparte», referint-se a la diferència entre Napoleó Bonaparte i el seu nebot Lluís, quan fan ambdós un cop d’estat, «el que en un cas fou una tragèdia en el segon va esdevenir una comèdia».

Ens perd l’estètica als catalans, deia un altre cèlebre escriptor, i en el món del segle XXI, el relat ha substituït a la ideologia. No importa tant el que penses o el que fas... el més important és el que sembla. El relat polític sovint és això, un joc de miralls en el que la nostra vista es perd i acaba confonent la realitat amb la ficció. La jugada mestre, que en els escacs és molt seriosa, en política és un miratge, un foc d’encenalls, que enlluerna un moment i després es perd en l’oblit d’una memòria de peix.

Quan escric aquest article encara no s’ha trobat al president Puigdemont, quan el llegiu sabreu més que jo. Però sigui quin sigui el desenllaç, es recordarà més el 8 d’agost per la fugaç aparició i desaparició del president que per la investidura del nou president. És cert però, que més enllà del cop d’efecte, qui tindrà les regnes del govern, del poder, serà el que ha sortit perjudicat. I el que roman és qui les té i les manté, les regnes. I aquest, mal que em pesi, es diu president Salvador Illa.

El mes d’agost, històricament ha estat un mes inhàbil parlamentàriament. Però res és ja el que era. I si no que els diguin als «jutges justiciers», que veuen enemics de la pàtria per a tot arreu, i terroristes a cada cantonada. Quan la llei esdevé plastilina i la pots modelar com vols, desapareix l’estat de dret. Per això, malgrat que em sento molt lluny d’aquesta manera de fer política, en què tot és espectacle, entenc que no hi ha cosa que faci més mal a un jutge prevaricador que deixar-lo en ridícul, amb la víctima col·lateral del cos de mossos que actuava seguint les ordres d’aquest.

No sabem que ens depararà el futur, el de la nostra nació, tants cops vexada i calumniada. El que si sé, és que s’acabarà l’agost, sense que la sequera ens hagi deixat eixuts. Començarem un nou curs, escolar i polític i un nou cicle també, diuen. Els desitjo el millor a mestres i alumnes, sempre he cregut en la importància de l’escola, en el valor de l’educació. I als polítics... feina, feina i feina. Que queda molt per fer, malgrat que no tot és possible. n

Subscriu-te per seguir llegint