Fa mal aquí, fa mal allà

Una de les traduccions més surrealistes de títol de pel·lícula és ¿Qué me pasa doctor?, comèdia esbojarrada de 1972 amb Barbara Streisand i Ryan O’Neal. En anglès es titulava Wat’s up, doc, però no feia referència a cap metge sinó a la frase típica de Bugs Bunny quan establia contacte amb el pobre Elmer. En el doblatge castellà, el conill deia «¿qué hay de nuevo, viejo?», i en català «què passa, mestre?» o «què passa, nano?».

Ignoro si el surrealisme dels traductors es devia a pura ignorància, a mandra supina, a una sobredosi de cigalons, o si, justament al contrari, es tractava d’una jugada mestra per atraure públic a les sales de projecció. ¿Que hay de nuevo, viejo? cridaria l’atenció dels seguidors del conill antropomorf de dibuixos animats, però ¿Qué me pasa doctor? connecta amb els temors de la majoria de la població, perquè gairebé tothom està convençut, ni que sigui secretament, de covar desgavells de salut: quan no són els ossos són els gasos, l’esbufec, les rampes o els xiulets a les orelles. I si al 1972 aquest panorama era proporcional a l’edat, ara s’hi suma la gent jove amb una crisi global de la salut mental segons les enquestes. Tenen garantida una vida de patiments: quan se’ls passin els dolors de l’ànima els sobrevindran els corporals. Paraula de pensionista rondinaire.

Llegeixo que a tot plegat se li està afegint una altra epidèmia en expansió accelerada: la «cibercondria», paraula resultant d’aparellar cibernètica i hipocondria, «neurosi caracteritzada per una preocupació excessiva per la salut pròpia». L’hipocondríac sempre es pensa que està malalt, i si abans acampava als consultoris mèdics, ara es passa el dia al ciberespai buscant explicacions per als seus símptomes reals o imaginaris. El problema és que la senyora Xarxa és una alarmista descontrolada, i gent sana pot acabar emmalaltint per culpa d’influencers indocumentats que s’obliden del millor remei: passejar pel bosc amb les dades del mòbil desactivades. I si en acabat encara fa mal, cap al metge. n

