L’arriscat retorn a l’autonomisme

El president Illa no acostuma a fer cops d’efecte ni a protagonitzar gestos carregats d’èpica. Ho va demostrar quan va ser alcalde de la Roca del Vallès durant deu anys, quan va dirigir l’Àrea de Gestió Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona i quan va intervenir en les converses entre ERC i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. I, naturalment, quan el van nomenar ministre de Sanitat i va haver de gestionar la pandèmia de Covid.

En els seus primers actes com a president de la Generalitat, ha volgut imprimir al govern la seva manera de fer, fugint de grans proclames i treballant des del primer minut. Tant és així que, l’endemà mateix de la presa de possessió dels nous consellers, va convocar la primera reunió del Consell Executiu, sense reparar que som a mig agost ni que ahir era dimarts i tretze, perquè considera que no hi ha temps per perdre ni per supersticions.

Segurament té raó que no hi ha temps per perdre, perquè hi ha molta feina per fer i hi ha aspectes molt delicats que haurà d’abordar per poder governar, ja que no disposa de majoria absoluta i depèn dels pactes que ha fet per a la investidura amb ERC i els Comuns. Sap que lidera el retorn a l’autonomisme després d’anys del Procés i de les majories dels partits independentistes.

Probablement, la qüestió més delicada que haurà d’afrontar serà el finançament singular per a Catalunya, perquè per tirar endavant el compromís signat amb ERC haurà de convèncer, en primer lloc, els barons territorials del PSOE, que s’han posat nerviosos, com sol passar, pels «privilegis» que pugui obtenir Catalunya, i, en segon lloc, haurà d’aturar la revolta que protagonitzaran les autonomies governades pel PP, que en faran casus belli i argumentaran que es trenca el principi d’igualtat entre espanyols. Sempre que s’ha discutit el mal finançament de la Generalitat o el dèficit fiscal de Catalunya han aparegut tots els fantasmes, perquè, en el fons, les autonomies que surten beneficiades de l’actual sistema de finançament no tenen cap interès a canviar-lo ni a permetre que el govern català aconsegueixi un finançament més just d’acord amb la població o el PIB. Sempre és més fàcil acusar-lo d’insolidari i d’egoista, encara que els catalans siguin dels qui més contribueixen i dels qui menys reben.

Tampoc li serà fàcil resoldre els problemes que hi ha als Mossos i que s’han evidenciat després de l’intent fallit per detenir el president Puigdemont. Els Mossos, que es deia que eren una de les estructures d’Estat i que durant l’1-O van ser aplaudits pel moviment independentista, han demostrat que són una policia autonòmica i judicial, que ja el 2017 tenien prevista la detenció del president de la Generalitat si les autoritats judicials ho ordenaven. Però és evident que amb el nomenament del major Josep Lluís Trapero com a nou director general de la Policia, hi haurà moviments per reorganitzar el cos i, molt probablement, hi haurà relleus a la cúpula actual.

És clar que el retorn a l’autonomisme posarà novament a prova l’encaix de Catalunya a Espanya. Pasqual Maragall, amb la seva proposta de federalisme asimètric, no se’n va sortir. José Montilla tampoc va obtenir les respostes que esperava davant l’advertiment que va fer el 2007 sobre la desafecció dels catalans pels desaires que Catalunya havia rebut amb l’Estatut i amb les inversions en infraestructures.

El president Salvador Illa s’ha envoltat d’un equip competent, com és el cas de Sílvia Paneque, que comptarà amb el granollerí Jordi Terrades com a secretari general. No obstant això, haurà de demostrar que des de l’autonomia es poden aconseguir millores en educació, sanitat, seguretat, transports o habitatge, perquè, justament, el que va fer créixer l’independentisme van ser els problemes ocasionats per la sentència de l’Estatut i un mal finançament de Catalunya per part del govern Central. n

Subscriu-te per seguir llegint