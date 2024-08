Les vacances alienes

Ja fa temps que els estius no són allò que passa, sinó allò que es projecta. Com si fos una competició per pujar al podi de les millors vacances imaginables, les xarxes socials, fins i tot aquelles que no són susceptibles de fer-ho, es converteixen en una galeria fotogràfica en què és s’exhibeix, amb una insistència gairebé entendridora, la felicitat estiuenca. S’hi mostren proves irrefutables que la gent es troba en destinacions exòtiques, imatges de capvespres a peu de platja i, per descomptat, molts concerts, perquè tothom sap que no és estiu si fas cultura i no ho expliques. Aquest exhibicionisme estacional planteja unes quantes lectures. La primera té a veure amb la pròpia narrativa: hi ha persones tan profuses en reculls fotogràfics que t’arribes a plantejar si no s’han passat tot el temps mirant la realitat a través del mòbil. També penses com s’ho fa la penya per pagar-se vacances tan cares, tan lluny i durant tants dies, quan es dediquen al mateix que tu i tenen el mateix poder adquisitiu. Potser són grans estalviadors, ves a saber, o tenen més d’una feina i una d’elles no és legal. Però el que de debò desconcerta és comprovar que hem perdut tota capacitat de preservar determinats llocs i determinats instants com un acte de veritable intimitat. És a dir, que hi va haver un temps, no tan llunyà, en què justament no ensenyaves les fotos de les vacances perquè les percebies com un viatge al teu propi recolliment, a un espai íntim i intransferible que només volies per als teus i tu mateix. No les ensenyaves per rubor, potser, però també perquè creies que els altres no n’havien de fer res, d’on anaves i què hi feies. Ara, per contra, sembla que si no llueixes algunes coses directament no existeixen. Però, clar, tanta perfecció projectada convida al somriure, perquè aquí tots ens coneixem, tots hem viatjat i tots sabem perfectament que, per més filtres que hi posis, la realitat sempre està plena de retards desesperants, cridòries eventuals, canvis de plans i contraindicacions en general. I ja va bé, perquè et fan tocar de peus a terra. n

Subscriu-te per seguir llegint