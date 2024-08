President, si m’ho demaneu us serviré el meu cap en una safata

Quina enveja, tots els presents s’han llevat aviat sense posar cap alarma, han desafiat els avisos de la Generalitat sobre el cop de calor, s’han maquillat, s’han afaitat, i alguns s’han posat americana i corbata perquè és un dia de militància, Kipling va dir que qui en té un perquè no li importa un com, i el perquè i el com d’aquesta gent els converteix en gegants, i un servidor al seu costat no és més que un lil·liputenc que dissipa les hores davant la TV per no perdre’s detall de la competició femenina, no obstant això, sense saber per què, salto a TV3 i contemplo l’aparició de qui els seus seguidors nomenen president, tothom el vol veure de prop, volen comprovar si és veritat que està envoltat d’una aura del color verd maragda, li volen tocar ni que sigui la màniga de l’americana, respirar el seu alè, comprovar que és tan humà com ells, el president puja a una tarima, i em pregunto si l’expectació que en el seu dia aixecà el sermó de la muntanya és la mateixa que en aquests moments es respira en aquest punt màgic de Barcelona, sigui com sigui, tots dos sermons tenen una cosa en comú, inspiren esperança, en uns dies marcats per l’individualisme i l’hedonisme, marcats per l’obsessió per l’alimentació sana, l’esperança és el millor antioxidant, i conté un munt de vitamines i sals minerals, l’esperança ens convida a deixar de contemplar la punta de les sabates per posar la mirada més enllà de l’horitzó, sense esperança ens convertim en quadrúpedes que viuen un present fugisser, i germana de l’esperança és la fe, la fe és creure cegament en un missatge encriptat que només un pocs privilegiats, com ara Jesús, Mahoma, Buda, Lao-Tse... posseeixen el do per poder-lo desxifrar, i em pregunto si l’atracció que exerceix Puigdemont es deu que la gent veu en ell un nou membre del club dels desxifradors del misteri.

Recordo amb nostàlgia la meva fe de criatura de set anys que acaba de fer la primera comunió, i és tan gran el meu embadaliment per la llum virolada que els vitralls amb figures de sants, de Jesús, dels seus pares, em regalen, que si en aquells moments una veu m’hagués assegurat que m’havia de morir, ho hagués viscut com la millor ofrena que la providència em podia oferir, i ara per la televisió veient en els presents alguna que altra llàgrima dubitativa o les perles de suor escampades per uns fronts ben esculpits, penso que cada un d’ells sense excepció podria dir amb una veu sense un bri de dubte, president, si m’ho demaneu us serviré el meu cap en una safata, i davant aquesta fe insubornable pel destí de Catalunya m’avergonyeixo d’alguns comentaris que no els puc justificar com a pecats de joventut, com ara que ser independentista és el millor que hi ha perquè es podrà militar durant tota la vida i transmetre la vocació a futures generacions.

Ara entenc per què Puigdemont va desaparèixer, ell no és filldedéu, a la garjola no podria travessar els barrots, l’equivalent a una resurrecció gloriosa, i mentre la cristiandat espera la segona avinguda de Crist que posarà fi a la història, l’independentisme espera la segona avinguda de Puigdemont que reiniciarà la història veritable del país, i per començar farà fora l’usurpador i feixista Illa tal com Lluís Llach el va anomenar, i la seva paraula va a missa perquè igual que Nicolás Maduro té poders de mèdium, en un discurs Maduro feu saber al poble que se li havia aparegut un ocellet que no era ben bé un ocellet sinó Hugo Chávez i que li havia dit endavant amb la revolució, i la mateixa nit que Puigdemont es feu fonedís, el nostre mèdium escolta una veu que li diu, «estic sa, estalvi i lliure!». n

