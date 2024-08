Salvador Illa, president de la Generalitat

Fa un mes, el 10 de juliol, amb el títol «El nou govern i ERC esberlada» vaig ser un més dels que predirem que no se celebrarien noves eleccions al mes d’octubre. Només en Carles Puigdemont en tenia ganes. Era del tot previsible que els republicans s’acostarien amb reticència real o aparent al PSC i finalment pactarien.

Alguns ximplets afirmen que l’acord és contra natura, per altres contra l’independentisme, atès que aquests creuen que els republicans seran esclafats i dominats pels socialistes. ERC per justificar-se i fer-los callar advera que la relació amb el PSC serà previsora, crítica, desconfiada, vigilant, com la dels sentinelles de les Torres de Guaita.

Josep Maria Jové exposà en el Parlament les raons per les quals ERC votaria a favor de Salvador Illa, certificà que els estarien observant de prop; ERC es mantindria en guàrdia, exigent i el seu sí seria condicionat, un sí amb una càrrega de nos perquè no és una submissió, ans és un sí que porta a dins d’una bomba explosiva.

Aquesta decisió estava pensada feia mesos i el torcebraç polític entre les dues formacions era aparent, de fireta. Se sabia que ERC acabaria donant la presidència de la Generalitat a S. Illa, la persona més votada i que ho tenia tot a favor per sortir elegit. Una gran raó d’ERC per ajudar al PSC i ajudar-se és la condició humana, no política, dels republicans, que com tothom necessiten arribar a fi de mes i sentir-se reconeguts en el sistema de rol-status.

Els 20 republicans parlamentaris que han votat sí a Illa són conscients de la situació desgavellada i endeutada del partit. Han fet un vot contemporitzador i acomodatici, els interessos personals i la situació laboral i econòmica, poden haver pesat molt més que la política.

ERC tampoc podia fanfarronejar massa perquè només van treure 20 escons i es podien quedar sols com uns mussols sense l’afecte de JxCat ni del PSC. Perdre el poder i passar a l’ostracisme més gelat, a deambular com un caminant errant en un desert inhòspit, és molt dur igual que cruel és ser pobre i irrellevant, després d’haver sigut ric i poderós.

Durant aquests períodes han simulat una escenificació melodramàtica que ningú es va creure, ni ells mateixos, atès que estava cantat que no podien fer res més per sobreviure i no ofegar-se en el no-res que ajuntar-se amb el PSC igual que van fer en el primer i segon tripartit que van elegir dues vegades polítics del PSC per governar Catalunya.

Que tingui sort S. Illa perquè no li posaran fàcil ni el PP, ni JxCat, ni les dues extremes dretes, però possiblement els cops més punyents li vindran de Madrid, que no acaben d’entendre el pacte polític amb els irreductibles independentistes i l’acord econòmic tan singular i solidari que ningú es creu, tret que s’adonin que no es complirà mai.

Salvador Illa ha demostrat ser una persona d’una enteresa exemplar, d’un estoïcisme granític. Home pacient, segur, immutable. Un cos alt amb un rostre hieràtic al que només li esclata el somriure en els llavis un cop a l’any i a les fosques.

S. Illa si vol durar ha de ser molt Jordi Pujol, el millor model, ja que es va adaptar bé al carrer i fou reconegut com a president de Catalunya. Els altres presidents han conservat poc el càrrec, potser en Puigdemont de no haver-se esllavissat pel vessant de l’independentisme hauria durat més. Alguns han passat pel govern sense pena ni glòria. José Montilla va caminar de puntetes per no fer soroll i no molestar, tant humil com invisible, en canvi, Pasqual Maragall va ser sorollós, Artur Mas volia passar silent, no obstant va irrompre el secessionisme.

El discurs de l’Albert Batet de JxCat, un partit enrabiat i rancorós, sol en la travessa pel desert, com li va passar en els dos tripartits, va demostrar, en el debat d’investidura, que aprofitava S. Illa per agredir a ERC per haver pactat amb el PSOE del 155.

Algun dia JxCat reconeixerà que ha estat un error no haver pactat amb el PSC, com ja han fet en municipis, diputacions, també a Madrid, i bandejar ERC que s’hauria quedat sense res i tindria serioses dificultats per sobreviure; si algú ho pensà i ho manifestà els partidaris del corcó Puigdemont li van treure del cap. Potser m’equivoco, però la ràpida visita de Puigdemont representa el seu comiat polític i no és que projecti un desig, sinó que crec intuir el que passarà. Ell mateix anuncià que si no era president plegaria, deixaria la política. Ha realitzat l’últim acte admirable tècnicament. Una obra de teatre popular breu i burlesca de la «Commedia dell’Arte» italià amb un únic actor, com a ell li agrada. No li queda cap altre cartutx; ha estat l’últim Puigdemont com subjecte actiu dedicat al quefer polític.

Mai havia vist tant d’odi al Parlament entre JxCat i ERC com en el dia de la investidura. La profecia maleïda d’Aznar que ens trencaríem sembla complida. n

