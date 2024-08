Famílies, a seguir fent malabars

La Unió Europea multarà el govern espanyol amb set milions d’euros perquè no ha fet efectiva la retribució del permís parental en el termini que estava establert, que acabava el passat 2 d’agost. Es tracta d’un permís de vuit setmanes que teòricament haurien d’estar remunerades per progenitor per tal de facilitar la conciliació per a famílies amb menors de vuit anys. Es tracta d’una mesura recollida en la directiva europea de conciliació, i que el govern del PSOE i Sumar va aprovar oportunament el juny de 2023, un mes abans de les eleccions generals. Des de llavors, els pares i mares es poden agafar el permís, però de moment sense sou. També queda pendent l’ampliació del permís de maternitat a vint setmanes, anunciat per aquest 2024 però encara sense concretar. El que sí que està en vigor des de l’any passat és la baixa prepart, que totes les embarassades es poden demanar a partir de les 39 setmanes: és a dir, set dies abans de parir, quan moltes d’elles ja tenen el nadó en braços.

Tant de despropòsit junt faria gràcia si no fos perquè ni la natalitat ni l’economia estan per a bromes. I a sobre, el Govern estal admet que la multa europea seguirà creixent si no es prenen mesures per complir amb la directiva i retribuir aquests permisos parentals.

Mentrestant, les famílies hauran de seguir fent malabars per poder cuidar infants malalts, fer adaptacions a les escoles o «cobrir» les setmanes d’estiu en què no hi ha escola, mentre el Govern seguirà lamentant-se de la baixa natalitat.

Subscriu-te per seguir llegint