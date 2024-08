El meu barri és més vulnerable que el teu

El nou Govern de Catalunya va estrenar-se nomenant un «comissionat de barris» amb la missió de «millorar la qualitat de vida en els barris vulnerables». La portaveu va dir que busquen deixar sense arguments el populisme d’extrema dreta. Ho lamento, però s’equivoquen. Abocar diners a aquests barris, amb una alta densitat de població immigrada, farà que l’extrema dreta acusi el Govern d’ajudar als «de fora» en detriment dels «del país». Si el Govern recupera l’esperit del Pla de Barris dels tripartits, que sigui per justícia, dignitat i cohesió social, no per confrontar amb un populisme que recargola els arguments.

Tindrem doncs una segona edició d’aquell pla, que no es dirà igual per evitar comparacions, i tant bon punt se sàpiguen els detalls es formarà una llarga cua d’alcaldes amb un o més d’un barri «vulnerable» al seu municipi. La lògica diu que atendre’ls tots significaria donar-los quatre cèntims a cadascun, que no arribarien enlloc, i el pla seria un fracàs. Per obtenir resultats visibles caldrà triar-ne només uns quants, però llavors els exclosos muntaran un pollastre, ni que sigui per quedar bé amb els seus votants. Abans, però, s’haurà vist l’espectacle de la competició per entrar a la llista. Tots tindran grans motius. M’imagino Marc Aloy dient al comissionat, a la consellera i al president si cal: «Voleu un barri més vulnerable que el barri vell de Manresa, que quan plou s’enfonsa i quan no plou, també?» Si al final no és un dels elegits, Junts atacarà el Govern per ignorar Manresa i a l’alcalde per no fer-se valdre. (I a l’Illa per espanyolista, tant si una cosa i l’altra guarden relació com si no).

President, consellera, comissionat, els prometo que el nucli històric de Manresa, és a dir, el barri vell, és doblement vulnerable: per moltes de les edificacions i per molts dels qui hi viuen. Si són lectors d’aquest diari, ja ho deuen saber. I també deuen saber que el problema de fons no s’arregla amb l’endreça d’unes quantes placetes. n

