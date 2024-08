Salvador Illa ha fet un govern de paper assecant. Feia temps que Catalunya necessitava un govern normal, que eixugués la taca. Un govern de persones normals i treballadores capaces d’entendre’s amb tothom. M’agraden els consellers que el president ha triat i m’agrada la carta que els va deixar dient-los que sobretot fossin pragmàtics. M’agrada Salvador Illa suposo que fa temps que es nota.

I vet aquí que jo he acabat votant els socialistes. No és la primera vegada que els he votat perquè vaig votar d’alcalde Maragall i l’alcalde Hereu, però sí que és la primera vegada que he votat els socialistes al Parlament. Bé, per ser més exactes, cal dir que és la segona per què el 2021 també vaig votar el Salvador. És veritat que és el PSC. Però també és veritat que és Convergència i Unió. També és veritat, i una veritat molt central i poderosa, que els mateixos motius pels quals vaig votar sempre el president Pujol són els que ara m’han dut a votar el president Illa. És tant veritat, això, que sense ser així el president no hagués arribat a ser-ho. Només amb vots socialistes no n’hauria tingut prou. Els seus 42 diputats són fruit de moltes confluències. El seu govern també i això vol dir que és un president intel·ligent.

Aquesta carta del pragmatisme que va deixar al despatx de cada conseller té molt a veure amb el seu caràcter. Durant les negociacions amb Esquerra va ser discret, també a l’hora de vendre l’acord. Va preferir ser president que tenir raó. I suposo que no cal ser d’una ideologia concreta per entendre que quan passes alguns mesos negociant amb aquesta colla d’Esquerra, hi ha molts dies que els engegaries dient-los de tot. Han estat unes negociacions molt difícils i no era obvi que sortissin. De fet, els republicans no hi comptaven gaire, amb l’acord, i per això van fixar el seu congrés pel 30 de novembre, preveient que caldria repetir les eleccions. Per cert, que Esquerra, ara que hi ha Govern, faria bé d’apropar una mica aquella data perquè si no tindran massa temps per esbudellar-se els uns als altres i no els convé gens. Bé el que deia és que el president Illa ha tingut un camí llarg i tortuós i l’ha administrat amb la prudència de qui vol aconseguir el seu objectiu i sap com fer-ho. Cap estridència, cap demostració estèril. Cap premi que no fos el premi de veritat, que era ser president de la Generalitat.

En els propers temps ens haurem d’acostumar el nou president. No caurà en provocacions si responent no pot treure’n un benefici molt clar, i normalment responent idiotes no sols guanyar res. No anirà a fer mal a ningú innecessàriament. Serà amable en el tracte i partidari del sí, encara que parli amb adversaris. Sabrà trobar els camins per fer allò que creu que ha de fer i no es perdrà per sendes inexpugnables si ja veu d’entrada que el que pretén és impossible o està fora del seu abast. Tot això sembla lògic i ho és. Però Catalunya des de 2012 ha estat governada per l’esperit completament oposat i per persones que han anat a trinxar i humiliar els que no pensàvem com ells. Són aquests que li diuen espanyolista al president. Fins i tot feixista, com ha fet el meu estimat Lluís Llach, que tan mal fet va fer de deixar de cantar i posar-se a fer el ridícul d’aquesta manera tan espantosa.

Salvador Illa no és espanyolista i el procés no ha destruït només l’independentisme polític sinó també el catalanisme. El procés ha destruït qualsevol base i articulació del catalanisme polític. N’ha aniquilat el prestigi, la viabilitat i el mateix sentit de la seva existència. Ara Junts diu que s’han de refer i és veritat. Però una de les feines més importants que tindrà Salvador Illa és precisament la de refer el que han destruït aquesta colla de ximples i de nens malcriats. El president haurà de refer la institucionalitat de Catalunya, i haurà de refer també la Generalitat i l’autoestima dels funcionaris i consellers de la Generalitat, i la fe dels catalans en el seu Govern. Hem tingut uns governs tan mediocres i contraris a la creació política i de riquesa que hem après a no esperar-ne res. Hem après a viure d’esquena al Govern conformant-nos amb què no ens donés gran cosa si a canvi no ens feia gaire mal. També el president haurà de recosir els Mossos, i no només l’autoestima dels agents i els seus comandaments sinó la confiança que hi puguem tenir els catalans, que ara és ben escassa, per no dir inexistent.

I tot això per a què? És una bona pregunta. Tot aquest esforç, titànic, de què servirà? Doncs probablement perquè d’aquí a uns anys, amb el Govern funcionant decentment, les infraestructures millorades, les ferides tancades i l’autoestima recuperada, els independentistes creguin que tornen a tenir un coixí d’oportunitat i vulguin aprofitar-se de l’obra de l’espanyolista Illa per tornar-ho a intentar. No vull desanimar ningú, però és el que sol passar. És el destí amarg d’aquesta terra desgraciada que sempre reneix per tornar-se a destrossar. Potser algun dia ens estimem més fer coses més interessants, però cada vegada que confiem que el gruix dels catalans ha après la lliçó i pot millorar, tot sovint somiem que la pau és això, però a la fi ens despertem quan rebem l’últim cop. n

