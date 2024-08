Perdonin que els hi digui d'entrada ara que no ha fet més que començar la lliga: baixarem. És impossible que aquest equip afronti cinquanta partits en una temporada, entre Lliga, Lliga de Campions i Copa, i no baixi.

La causa major perquè això sigui així és que aquest estiu s'ha perdut a Eric Garcia, Aleix Garcia, Savinho, Yan Couto i el màxim golejador de la passada lliga, Artem Dovbyk. És a dir, se n'ha anat tota la columna vertebral de l'equip i els dos extrems que segurament varen fer més mal en tot el campionat passat i que van provocar que el Girona FC fos el conjunt capaç de disputar-li els primers llocs a Reial Madrid i Barça. Amb això només hi ha un camí, que és el de baixar.

Analitzin un moment, que farà aquest equip sense la visió clara d'Eric Garcia? O sense el futbol de distribució d'Aleix? I sense els punyals de les bandes que eren els dos brasilers? I sobretot, que farà sense els gols de l'ucraïnès? Ja els hi dic jo, baixar.

I mirin que d'entrada no em fixo si els altres equips han millorat prestacions o si la lliga en general ha pujat el seu nivell, no; jo només miro el conjunt gironí. I no és que jo hi entengui molt de futbol, just al revés, em fa la sensació que hi entenc més aviat poc. Però el que si faig és agafar com a referència el que va passar l'any anterior i el pensament majoritari que hi havia.

Recorden que van marxar Santi Bueno, Oriol Romeu, Riquelme i Taty Castellanos? I recorden el sentiment general que hi havia de baixada estrepitosa de potencial i per tant de risc claríssim de tornar a Segona? Doncs si l'any passat amb quatre baixes ja havia de ser això, què no serà aquest any amb cinc i, a hores d'ara, amb l'equip encara per completar i per adaptar.

Què no serà, veient que dels cinc primers partits de lliga, tres són a fora i un dels de casa és contra el Barça? I que després d'això ja vindrà la Lliga de Campions.

Si és que no hi ha com ser gironí per veure sempre el got mig buit. Ara, per la resta bé, eh...

